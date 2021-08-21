Çetin Paşa’nın eşi Nilgül Doğan, SÖZCÜ’ye konuştu: Son sözü ‘Üzülürseniz ben de üzülürüm’ oldu

81 yaşında cezaevine giren emekli Orgeneral Çetin Doğan, daha önce de Balyoz Davası’nda yargılanmıştı. Davanın FETÖ kumpası olduğunun ortaya çıkarılması için büyük çaba harcamıştı. Bazı komutanlara yurt dışına çıkma imkanları varken bunu kullanmaları yolunda öneriler yapıldığı öğrenildi.

SAYGI ÖZTÜRK

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Çetin Doğan'ın, “Ben ülkemi asla terk etmem. Yanlış bir şey de yapmadım. 28 Şubat dönemiyle ilgili attığım her imzanın arkasındayım, yine böyle bir çalışma olsa aynı imzaları atarım” dediği öğrenildi. Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, eşinin cezaevine gidiş sürecini anlattı:

‘VALİZİNİ HAZIRLADI VE…'

– Sözün bittiği yerdeyiz. Çetin Paşa da cezaevine gitmeye hazırlıklı değildi. Çünkü daha önce 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sağlık raporlarını, gerekçeli olarak sunmuştu.

– Davanın iddianamesi bile halen FETÖ'den tutuklu savcı tarafından hazırlanmıştı. O davaya bakan hakimlerin bir kısmı kaçtı, bir kısmı meslekten atıldı, cezaevinde olanlar var.

– İnfaz kararını duyduğunda baktım, hemen valiz hazırlıyor. ‘Karar gelmiş, onlar gelmeden ben gideceğim. Siz kendinize iyi bakın' dedi. Yakın çevresini üzmemeye özen gösterirdi. Askerliğin ve karakterinin verdiği bir kuvvetli yapıya sahipti.

– Evden ayrılırken hepimiz çok üzgündük. Ama Çetin Paşa dimdikti ve bizi ‘Lütfen üzülmeyin. Ben üzülürsem sizin üzülmenize üzülürüm. Biz bunu da aşacağız' dedi, bizi teselli etti. Tansiyonu, şekeri var. Sağlığını merak etmiyorum desem yalan olur.

‘BU VATAN BİZİM…'

– Alnı açık, yüzü pak gitti. Suçu olmayan bir adamdı. ‘Çetin Paşa ne yaşıyorsun bu ülkede' diyenler oldu, Bodrum'dan kaçma imkanı vardı. ‘Vatanıma ihanet edecek tek bir adım atmayacağım bilinmesine rağmen cezaevine gönderiliyorum. Bu vatan bizim. Yapılan haksızlık bir gün ortaya çıkacaktır' dedi.

– Çetin Doğan, kolay kolay yıkılmaz. Ben kendi adıma söylüyorum, onun emekleri, hizmetleri adına söylüyorum hiçbir şeyi helal etmiyorum. Haksız, hukuksuz, sahte belgelerle yargılama yapıldı. Bu insanlara bu ceza olmaz.

ÇEVİK BİR İLE AYNI ODADA

Çetin Doğan ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Buca Cezaevi'nde aynı odaya konuldu. Eşini ziyaret eden Nilgül Doğan, Doğan'ın mesajını şöyle aktardı: “Hiçbir şey beni yıldıramaz, yıkamaz, bizi buraya gönderenler utansın.”