Çevreci ressamın evi kundaklandı mı? Valilik açıkladı

Trabzon'da çevreci ressam olarak bilinen Gökçe Erhan’ın evi, yapacağı basın açıklamasına kısa süre kala yanmıştı. Kundaklama ve sabotaj şüphesi olduğu iddialarına valilik cevap verdi. Valilik, yangının bacadan çıktığını belirtti.

İsmail AKDUMAN

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Kentte çevreci ressam olarak bilinen Gökçe Erhan'ın, kültür balıkçılığı tesislerine karşı yapacağı basın açıklamasına kısa bir süre kala 2 katlı yöresel evi çıkan yangın ile kül oldu.

Sabotaj ve kundaklama şüphesi üzerine yapılan araştırmalar sonuçlandı. Trabzon valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

YANGIN BACADAN ÇIKMIŞ

Valilik açıklamasında, “İlimiz Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Mahallesi Gökçesu mevkiinde 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 19:55'te alınan ev yangını ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, Gökçe Erhan adlı şahsa ait iki katlı ev itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen yanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Söz konusu yangınla ilgili araştırma yapmak üzere Jandarma tarafından görevlendirilen Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin ilk incelemesinde; yangının başladığı sırada ev sahibi Gökçe Erhan'ın evde bulunduğu tespit edilmiştir. Gökçe Erhan jandarmaya verdiği ilk ifadesinde yangının evin arkasındaki baca kısmından küçük çaplı başladığını, evdeki bilgisayarlarını tahliye ederken yangının büyüdüğünü, kendisinin şüphelendiği veya şikâyetçi olduğu kişi veya kişilerin bulunmadığını beyan etmiştir” denilerek soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

“ŞÜPHELENDİĞİM KİMSE YOK”

Yangından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçe Erhan da, şüphelendiği bir kişi olmadığını ve tehdit edilmediğini söyledi.