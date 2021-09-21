Cezaevindekilerin, ölüm döşeğindeki anne, baba, eş, çocuk ziyaret izni artırıldı

Cezaevindeki hükümlü ya da tutuklulara, yakınlarının ölümü veya hastalığı nedeniyle verilebilecek mazeret izinlerini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Adalet ve İçişleri bakanlıkları tarafından yayımlanan yeni düzenlemeyle, cezaevindekilerin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunan yakınlarını ziyaret hakkı genişletildi.

Buna göre cezaevindekiler ölüm döşeğindeki ana, baba, eş, kardeş, çocuklarını ziyaret hakkı toplam birden ikiye çıkarıldı.

Yönetmelikteki ilgili maddenin tam metni şöyle:

“(1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda bulunanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlülere; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda, Cumhuriyet başsavcısının onayıyla her bir yakını için toplam iki defaya mahsus olmak üzere, yol süresi hariç bir güne kadar hasta ziyareti için izin verilebilir.

(2) Soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tutuklulara; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ilgili hâkim veya mahkeme tarafından her bir yakını için toplam iki defaya mahsus olmak üzere, yol süresi hariç bir güne kadar hasta ziyareti için izin verilebilir.”

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