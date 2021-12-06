Cezaevinden tahliye olduktan bir hafta sonra öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan yattığı cezaevinden bir hafta önce tahliye edilen Yahya Çakır yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam, Kışla Mahallesi Rüzgar Sokak’ta meydana geldi. ‘PKK terör örgütüne yardım etme’ suçundan bir süredir yattığı cezaevinden bir hafta önce tahliye olan Yahya Çakır, yolda yürürken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Kanlar içinde yere yığılan Çakır, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 43 yaşındaki Yahya Çakır hayatını kaybetti. Polis, olay yerindeki boş kovanları muhafaza altına alarak, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.