ÇHD’li avukatların davasında mütalaa açıklandı: 53 yıla kadar hapis istendi

KHK ile kapatılan ÇHD’nin, eski Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ile ÇHD üyesi avukat Barkın Timtik’in tutuklu yargılandığı ve toplamda 22 avukatın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Kozağaçlı hakkında 16 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapis talep edilirken, Timtik’in 15 yıldan 53 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ÇHD'nin (Çağdaş Hukukçular Derneği) eski Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile ÇHD üyesi avukat Barkın Timtik'in tutuklu yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı celse arasında mütalaasını dosyaya sundu.

KOZAĞAÇLI HAKKINDA 30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşma savcısının dosyaya sunduğu mütalaada, tutuklu sanık avukat Selçuk Kozağaçlı'nın, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' ve ‘zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplamda 16 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapsi talep edildi.

TİMTİK'E 53 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada diğer tutuklu sanık avukat Barkın Timtik hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak', ‘zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' ve ‘görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından 15 yıldan 53 buçuk yıla kadar hapsi talep edilirken, Oya Aslan'ın ise, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 15 yıldan 52,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

TAYLAN TANAY HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASI TALEP EDİLDİ

Taylan Tanay hakkında, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', ‘görevini yaptırmamak için direnme' ve ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 21 buçuk yıldan 56 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği mütalaada ayrıca tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi talep edildi.

9 KİŞİ HAKKINDA AYRI AYRI 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mütalaada, Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Özer Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda Kaya Yılmaz hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalaada, diğer sanıklar hakkında, farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

BİR DOSYANIN AYRILMASINI BİR DOSYANIN DÜŞMESİ İSTENDİ

Savcı, mütalaasında firari sanık Zeki Rüzgar'ın henüz yakalanamamış olmasından dolayı dosyasının ayrılmasına karar verilmesini talep ederken, yargılama sırasında hayatını kaybeden Ebru Timtik'in hayatını kaybetmiş olması sebebiyle hakkındaki davanın düşürülmesini istedi.

DURUŞMA YARIN GÖRÜLECEK

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıkların duruşması yarın (17 Kasım) Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda yapılacak.