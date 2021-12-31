CHP: 2021 yılında 468 kadın katledildi

2021 yılında gerçekleşen kadın cinayetlerini tek tek sıralayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "2021 yılında 193’ü şüpheli ölüm olmak üzere en az 468 kız kardeşimiz katledildi" ifadelerini kullandı.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklaması ile hükümetin ‘2021 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ karnesini açıkladı.

“AKP, bundan önceki yıllarda da olduğu gibi, yine sınıfta kaldı” diyen Nazlıaka'nın ay ay yaşananları anlattığı açıklamasının ardından, “Hükümet yöneticileri, sanki yeni iktidara gelmişler, 19 yıldır ülkeyi başkaları yönetiyormuş gibi davranmaya devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şiddeti ‘inşallah’ ortadan kaldıracağını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katledilen kadın sayısının geçtiğimiz yıldan fazla olmaması için önümüzdeki ayda vaziyet almaları gerektiğini belirtti. Derya Yanık ise şiddetin tolere edilebilir olduğunu savundu. Yetmedi; AKP Sözcüsü Ömer Çelik çıktı, ‘Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir’ dedi.

“2021 YILINDA EN AZ 468 KADIN KATLEDİLDİ”

2021 yılında öldürülen kadınların sayısını açıklayan Nazlıaka, “AKP Hükümeti, şiddeti tolere edilebilir bulurken, ‘inşallah’ ile ortadan kalkmasını beklerken, 2021 yılında 193'ü şüpheli ölüm olmak üzere en az 468 kız kardeşimiz katledildi. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararıyla birlikte, kadına yönelik şiddet arttı. Kadınlar, en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele etmek zorunda kaldı. İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkılan 1 Temmuz'dan bu yana en az 239 kız kardeşimiz öldürüldü” ifadelerini kullandı.

“İLK SEÇİMLERDE DEĞİŞTİRMEYE KARARLIYIZ”

Nazlıaka, sözlerini şöyle tamamladı:

* AKP iktidarında kadına yönelik ekonomik şiddet daha da arttı; çalışabilir nüfustaki her 3 kadından ikisi çalışma hayatının dışında bırakıldı. Her iki kadından biri kayıt dışı çalışmak zorunda kaldı. Kadınlar eşit işe eşit ücret alamaz duruma getirildi. Kadınlara ne giyeceğinden, kaç çocuk doğuracağına kadar dayatılan bir hayat reva görüldü.

* Fakat şunu çok net görüyoruz ki; bu düzen böyle gitmez. Kadınlara işsizliğin, açlığın, yokluğun ve ölümün reva görüldüğü bu adaletsiz düzeni ilk seçimlerde değiştirmeye kararlıyız.

* Yeni yıl yeni umutlarla gelecek ve biz kadınlar, en temel hakkımız olan özgürce yaşama hakkımızı yeniden kazanacağız!

* Kadınların kazanılmış bütün haklarına göz diken bu iktidarı sandığa gömeceğiz!

* Geliyor gelmekte olan!

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