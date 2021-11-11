CHP, AKP’yi yakaladı

Seçmene, “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu. AKP % 31.8, CHP % 30.3, İYİ Parti % 13.1, MHP % 6.4 çıktı. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın 5.2 puan önünde ölçüldü. Halkın çözüm bekleyen en önemli sorunu yoksulluk.

Sözcü İstanbul

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Yöneylem Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek gerçekleşti. “Türkiye siyaset paneli” adlı araştırmadan çıkan sonuca göre; AKP oy kaybediyor. CHP'ye olan destek artıyor. Araştırmaya katılanlara, “Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Kararsızlar ve “oy kullanmayacağım” diyenler dağıtıldığında seçmenlerin tercihleri şöyle oldu:

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

– AKP: Yüzde 31.8. – CHP: Yüzde 30.3. – İYİ Parti: Yüzde 13.1. – HDP: Yüzde 10.6.

– MHP: Yüzde 6.4. – DEVA Partisi: Yüzde 1.2. – Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1.

– Saadet Partisi: Yüzde 0.8. – Gelecek Partisi: Yüzde 0.7. – TİP: Yüzde 0.7. Ekim ayı itibarıyla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Millet İttifakı'nın oyu yüzde 43.4, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 38.2 olarak belirlendi.

“Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusunu seçmenlerin yüzde 57'si “Asla oy vermem”, yüzde 33.5'i “Kesinlikle oy veririm” şeklinde yanıtladı. Erdoğan'a “asla oy vermeyeceğini” söyleyenlerin oranın son bir ayda 1 puan arttığı görüldü.

“ÜLKE KÖTÜ YÖNETİLİYOR”

“Sizce Türkiye iyi mi, yoksa kötü mü yönetilmektedir?” sorusuna araştırmaya katılanların, yüzde 63'ü “Kötü yönetiliyor”, yüzde 23.4'ü “İyi yönetiliyor” yanıtını verdi. Araştırmada erken seçim tartışmaları konusunda da vatandaşın nabzı tutuldu. Seçmenlere, “Türkiye'de erken seçim yapılmasının yanında mı yoksa karşısında mısınız?” sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 54.8'i erken seçim isterken, yüzde 38.9 erken seçime karşı olduğunu dile getirdi.

HER AİLEDE BİR İŞSİZ VAR

Araştırmada, siyasetle birlikte vatandaşa ekonominin durumu da soruldu. “Türkiye ekonomisinin mevcut durumundan kim sorumludur?” sorusuna; yüzde 55.3 “Erdoğan”, yüzde 11 “Ekonomi bakanları”, yüzde 26.1 “Dış güçler”, yüzde 7.6 “Bilmiyorum” cevabını verdi.

Seçmenlere, “Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunları nelerdir?” diye soruldu. Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunu olarak “ekonomik kriz,

işsizlik ve geçim sıkıntısı” üçlüsünü gösterenlerin oranı yüzde 85 oldu.

Türkiye'nin sorunları listesinde ilk beş sırada şunlar yer aldı: Ekonomik kriz: Yüzde 58.9. Enflasyon/hayat pahalılığı: Yüzde 16.5. İşsizlik: 15.1. Adaletsizlik: Yüzde 9.5. Eğitim: Yüzde 8.9. Araştırmaya göre, her hanede en az bir kişi iş arıyor ya da işsiz. Seçmenlerin yüzde 48.5'i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu söylüyor.

“TÜGVA SORUŞTURULSUN”

Vatandaşa, Türkiye'nin gündemindeki TÜGVA ile ilgili ‘kadrolaşma' tartışmalarıyla ilgili ne düşündüğü soruldu. Yüzde 84'lük bir kesim söz konusu iddiaların soruşturulması ve sorumluların yargılanması gerektiğini, yüzde 10.5'lik bir kesim ise bu iddiaların TÜGVA'yı zayıflatmaya yönelik iftiralar olduğunu dile getirdi.

Seçmenlere “Siz iktidarın değişmesinin yaşamınızı olumsuz etkileyeceğine dair bir endişeye sahip misiniz?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde yüzde 64'lük bir kesim böyle bir endişesinin olmadığını dile getirirken yüzde 30'luk bir kesim “yaşam biçimime müdahalede bulunulacağından endişe duyuyorum” şeklinde yanıt verdi.