CHP, Alevi vatandaşların kapılarının işaretlenmesini Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Seyhan’da Alevi vatandaşla­rın evlerinin işaretlenmesini Meclis gündemine taşıdı.

Mehmet SERBES

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı önerge veren Burhanettin Bulut, “Seyhan'a bağlı Uçak Mahalle­si'ndeki bir sokakta yaşayan Alevi yurt­taşların evlerinin duvarına sprey boya ile çarpı işareti ko­nulurken bir evin duvarına hem çarpı hem Kızılbaş yazılmıştır” dedi.

Alevi vatandaşlara yönelik bu provokasyo­nun kabul edilemez olduğunu kayde­den Bulut, etnik farklılıkların, inanç farklılıklarının kadim Anadolu kültü­rünün en büyük zenginliği olduğunu belirterek, ülkemizde, geçmişte mez­hepsel provokasyonlardan kaynaklı büyük acılar yaşandığını hatırlattı.

CHP'li Bulut, “Çorum, Maraş ve Sivas hala belleklerimizde. Alevi yurttaşla­rımızın evine çarpı konması büyük bir provokasyondur. Kirli ve karanlık elle­rin Adana'yı karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.