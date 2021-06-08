CHP Antalya İl Başkanı Cengiz: Patara Plajı’na çöktüler

İlk olarak Şubat ayında gündeme gelen Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalınıp satıldığı iddiaları Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş’un açıklamaları ile yeniden gündeme geldi. Patara’dan çalınan kumun sera sahiplerine satıldığını belirten Durmuş, “Zaman zaman seraları su basıyor, taban suyunu arıtmak için bu kumu kullanıyorlar. Patara, Özel Çevre Koruma Alanı, buradan bir taş parçası bile alamazsınız” ifadesinde bulundu.

“MEMUR GÖREVDEN ALINDI OLAYA GÖZ YUMAN ORMAN İŞLETME ŞEFİ VE İŞLETME MÜDÜRÜ GÖREVDE”

Durmuş, görevli muhafaza memurlarından birinin, olayı yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt almak isterken AKP Kaş İlçe Yöneticisi Osman Deniz Karataç tarafından engellendiğini ve kaymakam tarafından da görevinden alındığını belirtti. Durmuş, “Çünkü AKP İlçe Yöneticisi memura ‘Burada zapt tutmayın, biz bölge müdürünü aradık' dedi. Memur da ‘Değil bölge müdürü Sayın Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım' dedi. Memuru önce lojmanından çıkarttılar, sonra kaymakam bu sözü Cumhurbaşkanı'na hakaret saydı ve görevden aldı. Sendikamızın itirazlarıyla memur işine döndü. Olaya göz yuman orman işletme şefi ve işletme müdürü hâlâ görevde” diye konuştu.

“ÇEVREYE OLDUĞU KADAR VATANDAŞA DA FAZLASIYLA ZULMEDİYOR”

Bu gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP İl Başkan Nuri Cengiz, “İktidara geldiği günden bugüne ülkemizin doğal, tarihi, kültürel hemen hemen her türlü mirasını rant kapısı olarak değerlendiren AKP iktidarı döneminde ülke topraklarının kocaman bir inşaat sahası olarak kullanıldığını, Kaş'ın dünyaca ünlü Patara Plajında yaşanan son olayla birlikte bir kez daha görmüş olduk. Saray rejimi, giderayak ideolojik bir politika haline getirdiği yağma ve talan stratejisine dikta uygulamalarını da ekleyerek doğaya ve çevreye olduğu kadar vatandaşa da fazlasıyla zulmediyor” dedi.

AKP İLÇE BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ

Yaşananların trajikomik olarak nitelendiren Cengiz, “Sen çık her yerde Patara’dan bahset, 2020 yılını Patara Yılı olarak belirle, bölgeyi tanıtmak için dünya kadar para harca, yağmacılar gelsin sahilden 2 bin 168 kamyon kum çalıp satsın. Kum hırsızlığını tespit etmek isteyen memur tutanak tutmaya çalışınca da AKP İlçe Başkanı müdahale etsin. Görevini yapan bu memuru da kaymakam görevden alsın, bir de memura Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açılsın. Ne demişler: ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış!’ Ülkenin taşını, toprağını, deresini, gölünü yediler, doymadılar, şimdi de binlerce yılda oluşmuş dünya mirası Patara Plajı’na çöktüler” ifadelerini kulandı.

“DOĞAL GÜZELLİĞİ RANTIN HİZMETİNE SUNAN AKP İKTİDARI”

Cengiz açıklamasın şöyle sürdürdü:

“Patara'dan binlerce kamyonla çalınan kumlar, Korkuteli Dereköy'de kömür madenine kurban edilmek istenen tarım arazileri, Rize İkizdere'de taşa dönüştürülmek istenen ormanlar ve dağlara benzer sayısız doğal güzelliği rantın hizmetine sunan AKP iktidarı bu güzelliklerin kıymetini bilen, gezegenini ve geleceğini düşünen, doğa ve çevreye dost olan herkesten sandıkta gereken cevabı alacaktır. Sizin bu yağma düzeninize, bu talancı, doğa düşmanı, rantçı anlayışınıza karşı sonuna dek mücadele edeceğiz! Bu köhnemiş zihniyetinizi yıkacak; insanın, doğanın, tarihin değer gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını, halkın iktidarını kuracağız”