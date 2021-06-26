Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP, bir kez daha Meclis Başkanı’na başvurdu: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi” ile ilgili CHP Grubu'nun yazısına 32 gündür yanıt verilmemesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ikinci kez başvurdu.

Güncellenme: 13:09, 26/06/2021
HaberlerGündem
CHP, bir kez daha Meclis Başkanı’na başvurdu: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bir siyasetçinin organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar rüşvet aldığı yönündeki açıklaması üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a söz konusu siyasetçinin kim olduğunu sormuştu.

Yaptıkları başvurunun ardından Şentop'un bu konuda kamuoyuna yeterli bilgi vermediğine dikkati çeken Özel, yeni bir yazılı başvuruda bulundu.

“SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRMENİZİ TALEP EDİYORUZ”

Ana muhalefet partisinin yazılı başvurusunun 32 gündür yanıtsız bırakılmış olmasının, Parlamento'nun işleyişine, teamüllerine ve saygınlığına gölge düşürdüğünü ifade eden Özel, “Rüşvet aldığı belirtilen kişinin 27. Yasama Dönemi'nde Parlamento'da bulunmuyor olması nedeniyle sizin sorumluluğunuzun sona erdiğini düşünmenizin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtir, demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin size yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmenizi talep ederiz” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?' sorusunu resmen sordu'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?' sorusunu resmen sordu

 

CHP demokrasi Dolar İçişleri Bakanı mafya Meclis Mustafa Şentop Özgür Özel rüşvet Sedat Peker Süleyman Soylu TBMM Türkiye