CHP, bir kez daha Meclis Başkanı’na başvurdu: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bir siyasetçinin organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar rüşvet aldığı yönündeki açıklaması üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a söz konusu siyasetçinin kim olduğunu sormuştu.

Yaptıkları başvurunun ardından Şentop'un bu konuda kamuoyuna yeterli bilgi vermediğine dikkati çeken Özel, yeni bir yazılı başvuruda bulundu.

“SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRMENİZİ TALEP EDİYORUZ”

Ana muhalefet partisinin yazılı başvurusunun 32 gündür yanıtsız bırakılmış olmasının, Parlamento'nun işleyişine, teamüllerine ve saygınlığına gölge düşürdüğünü ifade eden Özel, “Rüşvet aldığı belirtilen kişinin 27. Yasama Dönemi'nde Parlamento'da bulunmuyor olması nedeniyle sizin sorumluluğunuzun sona erdiğini düşünmenizin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtir, demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin size yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmenizi talep ederiz” ifadesini kullandı.