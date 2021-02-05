CHP: Bu erdemi ya Erdoğan gösterecek, ya da atanan kayyum

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pandemi sebebiyle var olan ekonomik sorunların daha da derinleştiğine dikkat çeken Öztrak, COVID-19 aşısında da beklenilenin çok altında kalındığını söyledi.

“ERDOĞAN'IN ŞAHSIM REJİMİ KALİTELİ, NİTELİKLİ HER ŞEYE, HERKESE DÜŞMAN”

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin göz bebeği bir devlet üniversitesi. Boğaziçi Türkiye'de her öğrencinin, her ailenin hayalini süsleyen bir bilim yuvası. Boğaziçi'ne öğrenciler atamayla gelmiyorlar. Alın teriyle büyük çabalarla geliyor.

* Bu öğrenciler Boğaziçi'ne girmeye sadakatleri ile değil, kendilerinin açıkça ifade ettiği gibi zehir gibi zekalarıyla emekleriyle kazanıyorlar. İşte bu nedenle akla bilime hukuka değil Saraydan gelecek talimata göre hareket eden kayyum istemiyorlar.

* Diplomalarının üzerinde hakkında akademik hırsızlık iddiaları olan birinin imzası olsun istemiyorlar. Kayyumun son yıllarda gerileyen akademik başarıyı daha da geriye düşüreceğini düşünüyorlar.

* Yapılan atama yanlış. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Bu erdemi ya Erdoğan gösterecek, ya da atanan kayyum…

* Eski Türkiye ile mücadele ediyorum diyerek Erdoğan, Türkiye'de ne kadar nitelikli kuruluş varsa hepsini dümdüz etti. Moğol fillerinin bu topraklara vermediği zararı, Erdoğan'ın şahsım rejimi verdi.

* Erdoğan'ın şahsım rejimi kaliteli, nitelikli her şeye, herkese düşman… Türkiye'yi eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde ileri taşımak yerine, vasata mahkûm etmeyi maharet sanıyor.

* Diğer üniversitelerimizi, Boğaziçi seviyesine çıkarmak yerine, Boğaziçi Üniversitesi'ni aşağıya çekiyor. Sonuçta milletimiz küresel arenada yarışma gücünü yitiriyor.

“MAHARET ÜNİVERSİTE SAYISINI 76'DAN, 207'YE ÇIKARMAK DEĞİLDİR”

* Maharet üniversite sayısını 76'dan, 207'ye çıkarmak değildir. Maharet, üniversitelerimizi gerçekten birer bilim yuvası yapmaktır. Maharet, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına, 15-20 üniversitemizi sokmaktır.

* Sadece binalardan oluşan, doğru, dürüst öğretim elemanı olmayan, yüksek lise tahsili yapılan kasaba üniversiteleriyle milletin çocuklarının hayalini çalmaya ne hakkınız var?

* Ailelerin emeklerini çalmaya ne hakkınız var? O hayallerini çaldığınız gençlerimiz, ellerinde üniversite diplomalarıyla, emekleri çalınan ailelerimizin eline bakıyor. Erdoğan'ın şahsım rejiminin bu yaptığı da, kuşkusuz büyük bir siyasi hırsızlıktır.

* Erdoğan'ın şahsım rejiminin en büyük siyasi hırsızlığı ise; Milletin gülüşünü çalmasıdır. 83 milyonu aşan koca bir ülke, gülmeyi unuttu. Karamsarlık, keder, kasvet kader oldu. Memleketin bereketi kaçtı. Bunun nedeni belli. Devletin adalet direği çöktü. Enkazın altında hep beraber kaldık.

“İSTİFA ETMESİ GEREKİR”

Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yaşananlara ilişkin, “Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler” sözlerine de yanıt veren Öztrak,”Biz kendisinin pandemi sürecindeki başarısızlıkları, vaka sayılarının saklanması dolayısıyla kendisini istifaya davet etmiştik. Her şeyin sorumlusu benim dedikten sonra yanlış giden her şey sonucunda istifa etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“HANİ ERDOĞAN'IN ŞAHSIM REJİMİNDE HER İŞ HIZLI OLACAKTI?”

* Bir yanda salgın, diğer yanda ekonomik kriz, Buna bir de devlet krizi eklenince, ülkemizde ciddi bir buhran yaşanıyor. ‘Vaka' dediler, ‘hasta' dediler. Salgında milletten gerçekleri sakladılar.

* Şimdi aynısını aşıda yapıyorlar. ‘Ocak sonuna kadar 40 milyon, Şubat sonuna kadar 50 milyon doz aşı gelecek' dediler. Geldi mi? Hayır. Ocak ayı bitti. Gele gele 13 milyon doz aşı geldi.

* Yine Ocak sonuna kadar 1,5 milyon doz Alman aşısı gelecekti. O da ortada yok. Sağlık Bakanı, ‘Günde 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayacağız' dedi. Aşılaya aşılaya günde ortalama 114 bin yurttaşımızı aşıladılar.

* Hani Erdoğan'ın şahsım rejiminde her iş hızlı olacaktı? 22 günde aşılanan yurttaşlarımızın sayısı 2,5 milyon. ‘İki günde yapacağız' diye söz verdikleri aşıyı, 22 günde yapabilmişler. Neden? Sorumlu, sağlık personelimiz değil. Onların başarısı tüm dünyada tescilli…

* Sorumlu yeterli aşı tedarikini yapamayan Saray… Şimdi elde yeterli aşı ve ciddi bir aşı planlaması olmadığı için, işlerin ağırdan alındığı anlaşılıyor.

“RESTORANDA, KAFEDE BULAŞAN VİRÜS, AK PARTİ KONGRELERİNDE BULAŞMIYOR”

* Bizde ise Saray sosyetesinin yüzde 100'ü aşılanırken, milletin sadece yüzde 3'ü aşılanabildi. Tüm dünya zamana karşı yarışıyor.

* Virüsün mutasyona uğraması, yani kılık değiştirmesi ihtimaline karşı aşıların hızla yapılması lazım… Aşılama bitene kadar da, sosyal mesafe tedbirlerine harfiyen uymak lazım…

* Ama sosyal mesafe gözetmeden doldurulmuş kapalı salonlarda, AK Parti il kongreleri yapılıyor. Bugün de 7 ilde AK Parti Kadın Kolları kongreleri vardı. Yine salonlarda hiçbir sosyal mesafe yoktu.

* Restoranlar, lokantalar, eğlence mekânları kapalı. Esnaflarımız kan ağlıyor. Restoranda, kafede, kahvehanede bulaşan virüs, her nasılsa şarkılı, türkülü AK Parti kongrelerinde bulaşmıyor.

* Günlük vaka sayıları yeniden 7 binli seviyelerin üstüne çıktı. Bunda AK Parti kongrelerinin ne kadar katkısı var?

* Açıkça soruyoruz; kongrelerin yapıldığı illerde hasta sayıları ne kadar arttı? Millete açıklayın. Hasta sayısındaki her bir artışın vebali Erdoğan'ın üstündedir.

“ESNAFLARA 40 GÜN BAKAMADINIZ”

* Esnafın işsizin feryadını duymuyorlar çünkü kalpleri mühürlü. Kalplerinin mührünü Erdoğan'ın çıkardığı şu karar diyor. (Cumhurbaşkanı Kararı) Bu kararla, esnafın kredi borçları güya altı ay erteleniyor. Ama nasıl erteleniyor? Faiziyle erteleniyor. Hem de yeni yüksek faizle erteleniyor.

* Yetmezmiş gibi… Kredi borçlarının taksit sayısı da değiştirilmedi. Ertelenen borç, sözleşmedeki vadenin üzerine yayılarak tahsil edilecek.

* Bu da yetmez… Borç erteleme işleminden doğan, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi bile esnaftan tahsil edilecek.

* Bari bunun vergisini alma. Hayır! ‘Esnaftan ne koparırsak, o kâr' zihniyetiyle hareket eden bir yönetim var. Bu esnaf size 40 yıl vergi ödedi, pek çoğu size oy verdi. Ama siz esnaflara 40 gün bakamadınız.

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