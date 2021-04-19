CHP bu kez 128 milyar doları böyle sordu: Aradığınız dolara şu anda ulaşılamıyor

CHP’nin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili AKP iktidarına yönelttiği “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yer aldığı afişler, savcılık talimatıyla birçok parti binasından kaldırıldı.

CHP Aksaray İl Başkanlığı binasına asılan “128 milyar dolar nerede?' yazılı afiş de savcılık talimatıyla emniyet ekipleri tarafından sökülmüştü.

“83 MİLYON ARIYOR…”

Bunun üzerine tekrar harekete geçen CHP'liler bu kez binaya üzerinde cep telefonu görsellerinin de yer aldığı ‘Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor' yazılı afiş astı. İki cep telefonunun yer aldığı görselde, bir cep telefonu ekranına ‘128 milyar dolar aranıyor’, diğer cep telefonu ekranına da ’83 milyon arıyor’ ifadeleri yerleştirildi.

“EKİPLER BUNU DA İNDİRMEYE GELDİLER”

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Öztürk, polis ekiplerinin afişi sökmeye geldiklerini ancak afişi parti binası içerisine aldıklarını belirtti. 128 milyar doların akıbetini sormaya devam edeceklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:

* Parti binamıza astığımız ‘128 milyar dolar nerede?' yazılı afişimizi daha parti binamıza asmadan tedbir amaçlı polis ekipleri gelmişti. Ekipler gittikten sonra parti binamıza afişimizi astık ve saatler sonra tekrar gelip afişi indirdiler.

* Afişi indirdiklerinde bize valiliğin bir kararı olduğu söylendi. Valiliğin yazısını istediğimizde ise bize göstermediler.

* Biz de bunun üzerine ‘ Aradığınız dolara şu anda ulaşılamıyor' yazılı afişimizi astık. Ekipler bunu da indirmeye geldiler ama o esnada partili arkadaşlarımız afişi içeriye aldılar.

* Hangi yöntemle olursa olsun biz ‘128 milyar dolar nerede?' diye sormaya devam edeceğiz.

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