CHP bu kez ‘Destek nerede?’ diye sordu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında tam kapanma kararında vatandaşa destek verilmemesini eleştirdi.

“Hiçbir ülke sosyal destek sağlamadan bir kapanmaya gitmedi” diyen Özkoç, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

*Gündelik çalışanlardan başlamak üzere, işsizlere, düzenli bir kazancı olmayanlara, tüm yurttaşlarımıza kapanmasa süresince nakit hibe desteği yapılması gerekiyor.

*Kapanan iş yerlerinin ciro kayıplarına uygun olarak bir destek yapılması gerekiyor.

*Çalışanlara asgari ücret tutarında bir desteğin sağlanması gerekiyor.

*Vergi ve SGK primlerinin ödenmesi gerekiyor. Güçlü devlet, bunları yapar.

*Kapanma döneminde ödenmesi gereken borçların, çeklerin tarihlerinin ertelenmesi gerekiyor. Hiçbir vatandaşımızın borcu nedeniyle, elektriğinin, doğalgazının kesintiye maruz kalmaması gerekiyor. Bunlar vatandaşımızın yaşam hakkıdır. Böyle bir sebepten dolayı vatandaşımız mağdur edilmemelidir.

*Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne borçları en az bir yıl ertelenmesi gerekiyor.

*Yap-işlet-devret modeline göre yaptırılan tünel, köprü, havaalanı, 2021 yılında yapılması gereken ödemelerin en az bir yıl ertelenmesi gerekiyor.

*Garanti ödeme tutarları, sözleşme tarihindeki kurdan Türk Lirasına muhakkak çevrilmesi gerekiyor.

*Kapatılan esnaf ve sanatkarların iş yeri kirası devlet tarafından karşılanması gerekiyor.

*Bankacılık kayıtlarıyla ilgili sicil affının muhakkak getirilmesi gerekiyor.

*Nafaka hariç icra takipleri Mayıs ayına kadar durdurulmalı, bunların hepsiyle de ilgili TBMM’den karar çıkmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu söylediklerimizle ilgili daha önce kanun teklifini de vermiştik.

*Bir kere daha bunların tümüyle ilgili kanun tekliflerini CHP’nin 3 grup başkanvekili olarak TBMM’ye sunduk. Meclis, bu kararları almadan asla kapanmamalıdır. Genel Kurul’da bunun mücadelesini vereceğiz.

“128 MİLYAR SATILMAMIŞ OLSAYDI, 17 GÜN DEĞİL BİR AY HUZUR VARDI”

Özkoç, esnafın, çiftçinin, iş insanlarının borç yüküne de dikkat çekerek şöyle konuştu;

*AKP’nin bugüne kadar pandemiyle ilgili ekonomik mücadelesinin temelini borçlandırma oluşturdu. Biz bunu istemiyoruz. İş insanı, esnaf, çiftçi, vatandaş, bugün döndüremediği bir yükün altında. KOBİ’lerin bankaya borcu 871 milyar lira. Çiftçilerin bankaya borcu 137 milyar lira. Vatandaşın bankaya borcu 858 milyar lira.

*Yaklaşık 3 milyon 460 bin kişi borcunu şu anda ödeyemez durumda. 21 milyon 919 bin vatandaşımızsa icralık durumda. İnsanlarımız kan ağlıyor. Evlerinde yiyecek ekmekleri yok. Birileri sarayda yaşayacak, aldıkları maaşlar ve trilyonluk vurgunlarla hayatlarına devam edecekler ama insanlarımız yoksulluk ve sefalet içerisinde evlerinde kapalı tutulacak.

*128 milyar bugün bir gün içinde satılmamış olsaydı, onun 4 milyar dolarıyla 83 milyon kişi en az 2 kere aşılanırdı. Kalanın büyük bir kısmıyla vatandaşlarımız 17 gün değil, bir ay rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilirlerdi.

“KARARNAMEDEN DÖNÜLDÜ, MECLİS’E GELDİ”

CHP’li Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli ikramiyesine 100 liralık müjdesinin ilk etapta kararname ile uygulanacağını, ardından bunun Meclis’e getirildiğini vurguladı. Özkoç, şunları söyledi:

*Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı millete zulmederek kendi yandaşlarını zenginleştirme ve onların varlıklarını 5’e 10’a katlamak için ellerinden geleni yapma çabasını gösterdiler.

*Emekliye 2 maaş tutarında ikramiye verin dedik. Millet, ‘Vergimizi veriyoruz, yandaşlarına vereceğine bize ver’ deyince o zaman döndüler bin lira verdiler.

*Aradan 2 yıl geçti. Enflasyon yüzde 16’larda. Recep Tayyip Erdoğan 100 lira zam yapıyorum diye müjde veriyor. Bununla ilgili kararname çıkarıyor. Kararnameyle böyle bir şey olmayacağını 20 yıldan beri iktidarda, hala bilmiyor.

*Kendisine hatırlatmışlar, bu kararname ile olmaz diye…Nasıl olur deyince, unuttuğu Meclis’i söylemişler. Bugün Meclis’e getiriyorlar. Biz kendi önergemizi verdik. 1500 lira. Emeklilerle ilgili ikramiyede 1500 liranın verilmesini istiyoruz.

BAKAN KOCA’YA AŞI TEPKİSİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor” açıklamasına sert tepki gösteren Özkoç, şöyle konuştu:

*Sayın bakanın bugüne kadar söylediği sözler yerine gelseydi, Türkiye’de 200 milyon aşı olacaktı. Sayın bakan yukarıdan baskıyı yedikçe millete masal okuyor. Her gün bir başka masal uyduruyor…Öyle bir şey oluyor ki, 2. aşıyı şu tarihte yapacaksınız deniyor.

*Ondan sonra geriye dönerek, ‘O tarihte aşı yok, bu tarihte yapacağız’ deniyor. Bilimsel bir karşılığı var mı, hiç önemli değil…Neden? Çünkü insan hayatı.

*Tayyip Erdoğan’ın değil, yandaşlarının değil, bakanlarının değil, AKP iktidarının değil, onların askere göndermedikleri çocuklarının değil…Kendileri maaşlarını alıyorlar, saraylarda yaşıyorlar, insanlara aşı yok, öleceklermiş…Allah milletin yar ve yardımcısı olsun ama bir gün senden hesap sorması için bizim de Allah yar ve yardımcımız olsun.

*Seni bir gün işlediğin bu suçlardan dolayı hukuk karşısına çıkartabilmek için, bu kadar yoksulun, bu kadar fukaranın, hakkının, hukukunun hesabını sormak için Allah bizim yar ve yardımcımız olsun.

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