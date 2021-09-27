CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Odabaşıoğlu, partisinin danışma kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleriyle gündeme gelmişti.

Selami AYDIN

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Denizli'de CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı. Odabaşıoğlu'nun partisinin danışma kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sözleri nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Bugün öğleden sonra Odabaşıoğlu'nun iş yerine gelen polisler gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Odabaşıoğlu ifadesi alınmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da emniyet müdürlüğüne gitti.

NELER SÖYLEMİŞTİ?

CHP Merkezefendi ilçe danışma kurulu toplantısı sırasında söz alan Odabaşıoğlu, partili gençlerin içerden bölünmek istediklerini belirterek özellikle sosyal medyada saldırı altında olduklarını ifade etmişti.

Odabaşıoğlu konuşmasında makam odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indiren CHP'li belediye başkanlarına yönelik de eleştiriler olduğunu belirterek; “Bizi partinin üvey evlatları gibi görüyorsunuz. Her türlü eleştiriyi, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak bölmeye çalışanlara meydanı bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Gelelim sosyal medyaya. Sosyal medyada yazılanlara en ağır cevapları veriyorum arayarak. Eleştirenler varsa aranızda veya dışarıdan eleştirenler varsa görür. Telefon açıyorum direkt. Sen nasıl CHP'yi eleştirirsin. Sen gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP'li belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum ve orada bir sessizlik oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Odabaşıoğlu, Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında ise sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.

“GİZLİCE VİDEOYA ÇEKTİLER”

Odabaşıoğlu'nun sözleri özellikle AKP cephesinde tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine Odabaşıoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak; “Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları için siyaset; makam ve mevkilerden bağımsız, ömür boyu sürecek bir kavgadır. Bu nedenle Gençlik Kolları kimin belediye başkanı, kimin milletvekili olduğuyla değil; ideolojisine ve kavgasına bağlılığıyla ilgilidir. Parti içi bir toplantıda yapılan konuşmayı gizlice videoya çekip, sonrasında kesip montajlayarak istediği dizaynda yandaş basına servis eden, yetmezmiş gibi yalan yanlış ifadelerle röportaj verip partimize kamuoyu nezdinde zarar veren, örgüt terbiyesi almamış kişiler tabi ki Gençlik Kolları’nın kavgasını anlayamazlar. Bizim kavgamız sevdamız, sevdamızsa CHP’dir. Bir kez de ben söylüyorum: Gençlik Kolları’nı bölmeye çalışanlara meydan bırakmayız!” ifadelerini kullandı.