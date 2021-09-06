CHP Erzurum İl Başkanı taciz iddiasıyla görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği iddiası üzerine görevden alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İddiaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Sosyal medyaya yansıyan ses kayıtlarının ardından birçok kullanıcı tarafından tepki alan o anların ardından harekete geçildi ve İl Başkanı Oğuz'un görevine son verildi. (İHA)