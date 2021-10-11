CHP Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu serbest bırakıldı

Denizli’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu 14 günlük tutukluluk süresinin ardından serbest bırakıldı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Partisinin Merkezefendi ilçe danışma kurulu toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu serbest bırakıldı.

Avukatlarının Denizli 2. Sulh Ceza Hâkimliğine tutukluluğun kaldırılmasına yönelik başvuruları sonuç verdi. Odabaşıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, EŞİNE SARILDI

Odabaşıoğlu'nu Denizli D Tipi Cezaevi çıkışında eşi Nilay Odabaşıoğlu ve partili arkadaşları karşıladı. 14 gündür eşinin yolunu bekleyen Nilay Odabaşıoğlu çıkışta Tugay Odabaşıoğlu'na uzun uzun sarıldı. Cezaevi çıkışında toplanan 60 kadar CHP gençlik kolları üyesi ‘Tugay Başkan oley' tezahüratları ile tahliyeyi kutladı.

CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Odabaşıoğlu'nu cezaevi çıkışında karşılayanlar arasında yer aldı. Daha sonra Odabaşıoğlu beraberindeki kafile ile partisinin il merkezine geçti.

KARANTİNA KOĞUŞUNDA KALIYORDU

CHP Merkezefendi ilçe danışma kurulu toplantısı sırasında söz alan Odabaşıoğlu, partili gençlerin içerden bölünmek istediklerini belirterek özellikle sosyal medyada saldırı altında olduklarını ifade etmişti.

Odabaşıoğlu konuşmasında makam odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indiren CHP’li belediye başkanlarına yönelik de eleştiriler olduğunu belirterek; “Bizi partinin üvey evlatları gibi görüyorsunuz. Her türlü eleştiriyi, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak bölmeye çalışanlara meydanı bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Gelelim sosyal medyaya. Sosyal medyada yazılanlara en ağır cevapları veriyorum arayarak. Eleştirenler varsa aranızda veya dışarıdan eleştirenler varsa görür. Telefon açıyorum direkt. Sen nasıl CHP’yi eleştirirsin. Sen gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP’li belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum ve orada bir sessizlik oluyor” ifadelerini kullanmıştı.Odabaşıoğlu, Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında ise sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.

Konuşma daha sonra sosyal medyada paylaşılmış ardından Odabaşıoğlu çalıştığı iş yerinde gözaltına alınmıştı. Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Odabaşıoğlu Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutuklanarak Denizli D Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğa yapılan ilk itiraz 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.