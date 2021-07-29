CHP heyeti yangın bölgesinde: Doğayı yok etmeye çalışanlara yazıklar olsun

Aralarında CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın da bulunduğu CHP heyeti Marmaris yangınını yerinde takip ediyor.

Engin Özkoç, “Memleketimizin farklı noktalarında çıkan yangınları Marmaris’te milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla takip ediyoruz. Kahraman ekiplerimiz sahada yangınların söndürülmesi için canla başla savaşıyor. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

“KONTROL ALTINA ALINMIŞ DEĞİL”

Tuncay Özkan ise bölgedeki durumu şöyle paylaştı:

* Marmaris’te bazı oteller tahliye ediliyor. Yangın kontrol altına alınmış değil. Ekipler sahada canla başla çalışıyor.

* Umarım daha fazla yayılmadan yangın kontrol altına alınır. Marmaris’teki yangına 3 helikopter müdahale ediyor. Maliye kampı yanmış durumda.

* Buradaki yaklaşık 2 bin kişi limana tahliye edildi. İçmeler yolu trafiğe kapatıldı. Marmaris’te son durum bu. Çalışmalar sürüyor.

* Marmaris İçmeler’de yangın kontrol altına alınmış değil. Umarım kayıplarımız artmaz, yangın bir an önce söndürülür.

* Doğayı yok etmeye çalışanlara yazıklar olsun. Bir an önce yakalanıp cezalandırılmalarını bekliyoruz.