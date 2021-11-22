CHP il başkanı: 75 metrekareye 2 milyon para istemek insafsızlıktır

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 'Şire Pazarı ve Buğday Pazarı' projesi için yapılan dükkanların esnaflara 3 milyona yakın fiyatlara satılmak istendiğini iddia etti. SÖZCÜ’ye konuşan Kiraz, “Buradaki hiçbir esnafın bu paraları verecek gücü yok Şire pazarı ve Buğday pazarının ranta açık bir yer kimileri bunu fırsata çevirmek istiyor. Malatya'nın en lüks bölgelerine baktığımızda bile böyle fiyatlar yoktur. Bu paraları istemek insafsızlıktır” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan MESTON'un, ‘Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’ inşaatını aracı şirkete devrettiği için dükkan fiyatlarının dört katına çıkarıldığı iddia edildi. CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz, 75 metrekarelik bir dükkana 2 milyon TL'den fiyat koyulduğunu ileri sürdü.

“75 METREKAREYE BU PARAYI İSTEMEK İNSAFSIZLIKTIR”

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesinde yapımı süren Şire pazarı ve Buğday Meydanı alanı için yapılan dükkanların esnaflara yüksek maliyetlerle verildiğini belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, şöyle konuştu:

* Şire pazarı yeni yerine taşınmak isteniyor, yeni yerin yapımı da başlandı. Bu çalışma yapılırken Şire pazarının yapım ihalesi AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinden bulunan MESTON isimli şirkete veriyor. MESTON ise bu işi ihalesiz olarak özel bir firmaya veriyor. Ancak bu yapılacak dükkanların satışında problemler var.

* 75 metrekare dükkanı 2 milyona satmaya çalışıyorlar. Buğday pazarı içinde aynısı yapılıyor. 75 metrekareye 2 milyon para istemek insafsızlıktır. Buğday pazarında ise 100 metrekarelik dükkanlara 3 milyon gibi bir ücret istemişler. Buradaki hiçbir esnafın bu paraları verecek gücü yok.

* Şire pazarı ve Buğday pazarı ranta açık bir yer, kimileri bunu fırsata çevirmek istiyor. Malatya’nın en lüks bölgelerine baktığımızda bile böyle fiyatlar yoktur. Yeni buğday pazarındaki dükkanların yeri bedava, sadece konut fiyatı var.

* Dükkanın metrekare fiyatlarını da biliyoruz. 100 metrekarelik bir dükkanın maliyeti olsa olsa şu anda 300 bin lira olur. 100 metrekare çekme katı da satıyorlar. Bu da Malatya da görülmemiş bir şey.

“BELEDİYE YÖNETİMİ ESNAFTAN YANA TAVIR ALMALI”

Belediye yönetiminin esnaftan yana tavır koyması gerektiğini söyleyen Kiraz, şu ifadeleri kullandı:

* Hiçbir esnaf, hiçbir müteahhit çekme katı satmaz. Bu belediye açısından düşünüldüğünde de müteahhit açısından düşünüldüğünde de hiçbir yerde görülmemiştir. Sadece bir rant uğruna hem Buğday Pazarı esnafı hem de Şire Pazarı esnafı mağdur ediliyor.

* Belediye daha önce açıklama yapmıştı, buradaki dükkanların maliyetine göre esnaflarımıza vereceğiz, vatandaşımız gelsin burada rahatça ticaretini yapsın çiftçiyle esnaf buluşsun diye bir mantık güdüyorlardı.

* Biz buradan büyükşehir yönetimine çağrıda bulunuyoruz; daha önceden verdiğiniz sözler gibi bu dükkanların maliyeti neyse cüzi miktarlarda esnafımızı zorlamayacak bir fiyata bu dükkanları esnafımıza satın.

“BU PARAYA DÜKKAN ALAMAYIZ”

Buğday Pazarı esnaflarından Abuzer Kar ise şunları söyledi:

* Buğday Pazarında 41 senelik esnafım. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan başkanın seçimine bir sene kala buğday pazarı ve Şire Pazarının yerini başka bir kuruluşlara vereceklerdi. Bizler de Ramazan başkanla görüşüp ‘Yerimizde sıkıntılar çekiyoruz bize başka bir yer tahsis edin’ dedik. Kendisi de bu yerlerin başka kuruluşa verileceğini söyledi.

* Seçimden sonra Ramazan başkan bu safhaya getirdi, bu safhadan sonra Ramazan başkanın elinden çıktı bu ray. İki defa toplantı yaptık, bize dediler ki size maliyetine vereceğiz. Sizi zorlamayacak şekilde makul bir fiyata vereceğiz ve bir banka belirleyeceğiz, faizsiz 5 sene sonra ödemeye başlayacaksınız.

* Gün geldi bize dükkanlar için 3 milyon 4 milyon fiyat söylediler. Ramazan başkana ‘Biz çekiliyoruz biz bu paraya dükkan alamayız’ dedik. Biz Buğday Pazarı esnafı olarak mağduruz.

CHP’li Kiraz’ın iddialarına ilişkin aradığımız Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Selahattin Gürkan telefonlarımıza cevap vermedi.

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