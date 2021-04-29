CHP il başkanından AKP’li belediyeyle ilgili açıklama: 1 ay arayla 3 milyon liralık maske alınmış bir nalburdan

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, AKP'li Büyükşehir Belediyesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı, şunları söyledi:

* Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk'ta bir firma ya da şahıstan pazarlık usulüyle bir takım teminler yapmış. Araştırmamıza göre nalburiye hizmeti veriyor.

* Bu firma Büyükşehir Belediyesi'ne 275 bin liralık boru, 301 bin liraya çim traktörü, 293 bin liralık boru, 296 bin liralık kanalizasyon tamir tadilat malzemesini vermiş.

* Bu şahsın Susurluk'ta ikamet ettiği yer neresidir. Birlikte araştırıp öğrenebiliriz. Kiminle aynı köyde yaşıyor bunu da tespit etmemizde fayda olduğuna inanıyorum.

* Enteresan kısım bu nalbur arkadaşımızın 200-300 bin liralık sürekli aynı alımların devamında 1 milyon 150 bin liraya tek kullanımlık maske vermesi.

* Nalburdan 1 milyon TL'lik maske alınmış. Yöntemine bakalım ihaleyle mi alınmış hayır pazarlık usulüyle alınmış.

* Bu yetmemiş aynı nalburdan 1 milyon 860 bin liraya yine tek kullanımlık maske alınmış. Bir ay arayla 3 milyon liralık maske alınmış Susurluk'taki bir nalburdan.

* Bu bahsettiğimiz 3 milyon bizim kendi ilçe belediyelerimizin bazılarının bütçelerinin yarısını oluşturuyor.