CHP, Kılıçdaroğlu ve kedi Şero’nun görüntülerini paylaştı: ‘İşimiz çok, mesaimiz yoğun’
CHP resmi sosyal medya hesabında partinin genel merkez binasının sembol kedisi Şero ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüntüleri paylaşılarak, “İşimiz çok, mesaimiz yoğun” mesajına yer verildi.
CHP'nin resmi sosyal medya hesabında, partinin genel merkez binasının sembol kedisi Şero ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri paylaşıldı. CHP, paylaşımına “İşimiz çok, mesaimiz yoğun” notunu düştü.
CHP’NİN MASKOT KEDİSİ
17 yıl önce Ankara'daki CHP Genel Merkez binasının inşaatında doğan kedi Şero, zaman içinde CHP Genel Merkezi'nin maskotu haline gelmişti.
Geçtiğimiz aylarda sağlık durumu kötüleşip hastaneye kaldırılan Şero, uzun süreli tedavinin ardından sağlığına kavuşup CHP Genel Merkezi'ne geri dönmüştü. Parti görevlilerinin ismini ‘Kötü kedi Şerafettin’ tiplemesinden esinlenerek koydukları Şero, 17 yıldır yaşamını parti genel merkezinde sürdürüyor.