CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan SÖZCÜ muhabiri Ertürk’e ziyaret

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu muhabiri Ali Ekber Ertürk’ü ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yavuz ALATAN

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Akşam saatlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nu hastane girişinde Başhekimi Prof Dr. Tanıl Kendirci karşıladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Ekber Ertürk ile bir süre sohbet etti, eşinin ve ailesinin de yeni yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra hastanede görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutladı.

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