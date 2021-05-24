CHP Meclis Başkanı’na başvurdu: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

CHP Grup Başkanlığı’nca TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın başlangıç bölümü, egemenliği millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, anayasada gösterilen hukuk düzeni dışına çıkamayacağına vurgu yapmaktadır.

* Hukuk devletlerinde, yasama, yürütme ve yargı organları üzerinde sivil ya da askeri bir vesayet odağının gölgesi kabul edilemez.

“HUKUK DEVLETİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKELERİ AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR”

* Ülkemiz demokrasisi, maalesef askeri ve sivil darbe dönemleri ile devlet içindeki bazı yapılanmaların hukuk dışına çıktığı dönemlerde çok ağır yaralar almış, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ayaklar altına alınmıştır.

* 1990'lı yıllarda Susurluk kazasıyla açığa çıkan devletin içindeki bazı yapılanmalar ve organize suç örgütleri arasındaki ilişkiler, parlamento çatısı altında araştırılmış, bazı ilişki ağları deşifre edilmiştir.

* Bugün de yürütme erkinin ya da bu erkin içindeki bazı unsurların yasadışı suç örgütleriyle mücadele etmek yerine birlikte iş yapma alışkanlığını, biçim değiştirerek devam ettirdiği görülmektedir.

“VAHİM BİR TABLOYA İŞARET ETMEKTEDİR”

* İçişleri Bakanlığı görevini 31 Ağustos 2016 tarihinden bu yana aralıksız sürdüren Süleyman Soylu, 19 Mayıs 2021 akşamı TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada, organize suç örgütü üyesi Sedat Peker'i kastederek, ‘Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun’ ifadesini kullanmıştır.

* Yetkisini milletten alan siyasetçilerin organize suç örgütü üyeleri ya da liderleriyle para trafiğine girmiş olmasının, bir İçişleri Bakanı tarafından dile getirilmesi, büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişinin, söz konusu ilişki ağını bilmesine karşın hiçbir işlem yapmamış olması, vahim bir tabloya işaret etmektedir.

“TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ TÖHMET ALTINDA BIRAKMIŞTIR”

* İçişleri Bakanı'nın iddia ettiği ismi ve ilişki ağını açıklamasına yönelik çağrılar, bugüne kadar yanıtsız kalmıştır. Bakan Süleyman Soylu'nun bu şekilde dile getirdiği ve üstünü kapalı bıraktığı iddia, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürmüş ve tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır.



“SİYASET, KİRLİ İLİŞKİ AĞLARINDAN TEMİZLENMELİDİR”

* Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak sizin asli göreviniz, Meclisimizin saygınlığı ve milletvekillerinin onurunu korumak adına iddianın açıklığa kavuşturulmasını sağlamaktır.

* İddia edildiği üzere organize suç örgütünden maddi gelir elde eden bir siyasetçi bulunuyorsa ve söz konusu siyasetçi mevcut ya da geçmiş yasama dönemlerinde parlamentoda görev almışsa, derhal kamuoyuna açıklanmalı ve gereği yapılmalıdır. Siyaset, kirli ilişki ağlarından temizlenmelidir. Demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin üzerinize yüklediği sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyoruz.