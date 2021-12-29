CHP Milletvekili Tanal çiftçinin traktörüne haczi paylaştı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Gümüş Köyü'nde bir çiftçinin traktörü borçları nedeniyle haczedilmesine ilişkin paylaşımda bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Ak Parti çiftçinin dostu değil" dedi.

Ahmet KAYA

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Tanal, sosyal medya paylaşımında çiftçinin ismini açıklamadığı çiftçinin, traktörünün fotoğraflarıyla, görevlilerin haciz işleminin gerçekleştiği sırada çekildiği ileri sürülen video görüntüsünü paylaştı.

CHP Milletvekili Tanal, çiftçilerin traktörünün haczedilmemesi için TBMM' ye verdiği kanun teklifinin bir türlü görüşülememesinden yakınarak, “Yaparsa Ak Parti yapar. Şanlıurfa Ceylanpınar Gümüş Köyü'nde, hemşerimizin traktörü haczedildi. Traktör haczinin engellenmesi için Meclis'e kanun teklifi sunduk. Teklifimizi tozlu rafta bekleten iktidar, çiftçiyi mağdur ediyor. Ak Parti, çiftçinin dostu değil” açıklaması yaptı.

ÇİFTÇİ BORÇ EKİP, HACİZ BİÇİYOR

AKP iktidarının çiftçiyi faizle kredi vererek ayakta tutmaya çalıştığını, bu nedenle de ‘Çiftçinin borç ekip, haciz biçtiğini' belirten CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise, “Birçok çiftçimizin traktörü, tarlası, evi, arabası icralık durumda.

Maalesef AKP'nin izlediği yanlış tarım politikaları bizi bu noktaya getirdi. Kendi çiftçimizin elindeki ürünü ilgili kurumlar aracılığıyla almayan AKP, yurtdışından patates, soğan, domates, pamuk, hatta saman ithal ediyor. Bu gidiş hayırlı bir gidiş değil ama umudumuzu kaybetmedik, inşallah bir gün yeniden köylü milletin efendisi olacak ve yeniden kendi kendine yeten, ithalat değil ihracat yapan bir ülke olacağız” dedi.

ÇİFTÇİNİN FATİHASI OKUNDU

Aydınlık, Şanlıurfa çiftçisinin yaz boyu kuraklığın girdabında kıvrandığını belirtirken, “Bir yandan DSİ'ye bağlı sulama birliklerinin uyguladığı acımasız ve dengesiz fiyatlar, diğer yandan elektrik borçları nedeniyle çiftçimiz tarlasını sulayamadı. Borcunu ödeyemeyince de kapısına icra dayandı” diye konuştu.

Bölge çiftçisinin içinde bulunduğu durumu TBMM kürsüsünden defalarca dile getirip, çözümünü istediğini belirten Aydınlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl, “Traktör fabrikaları çiftçimize traktör yetiştiremiyor” açıklamasını da hatırlatarak, “O dönemde de söylemiştim. Bahsedilen o traktörler şimdi tarlada değil, hacizden dolayı depolarda, yedi eminlerde icralarda satılıyor” dedi.

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