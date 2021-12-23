CHP öğrenciye dayağı meclis gündemine taşındı

Aksaray’da matematik öğretmeni Ali Rıza Y’nin koridora çıkarıp dövdüğü görüntüler ülke genelinde tepkiye yol açarken, CHP konuyu meclis gündemine taşıdı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlanması istemiyle meclise soru önergesi verdi.

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Aksaray'da Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin koridora çıkardığı öğrencisi T.K.’ya tokat ve yumruk atıp öldüresiye dövüp, boğazını sıkması meclis gündemine taşındı. Görüntüler tüm ülkede büyük tepkiye neden olurken, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyu bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde Ali Rıza Y.'nin asla öğretmenlik yapmaması ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden derhal atılması gerektiğini ifade etti.

Antmen, “Öğrenci T.K.'ya 10 gün iş göremez raporu verilmiştir. Öğrencinin babası Duran K., Ali Rıza Y. Hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylemiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilmektedir” dedi.

“OLAY VAHİM”

Antmen, olayın yakından takipçisi olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bu vahim olayın görüntülerini dikkatle izledim. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.’yı, Ali Rıza Y.’nin elinden kurtarıyor. Başka bir öğretmen ise olayı görmezden gelmiştir. Gülcan öğretmen ve onun gibilere çok teşekkür ediyorum.

O, yüz akı bir eğitimcimiz ve bu rezaleti görmezden gelmedi. Bu bizi çok mutlu etti. Çocuğa yapılan şiddeti kimse görmezden gelmemeli. Hele ki bu bir eğitimciyse. Olayın takipçisiyiz. Ali Rıza Y.’nin bir daha çocuklarla yan yana gelmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız.”

ALPAY ANTMEN'İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR:

– Bu sözde öğretmen Ali Rıza Y.'yi meslekten atmak için daha ne bekliyorsunuz? Öğretmenlik yapmaması gerektiği çok açık olan bu kişi hakkında sürdürülen bakanlık soruşturması ne aşamadadır?

– Bu sözde öğretmen kaç yıldır meslektedir ve ne zamandan bu yana görev yapmaktadır? Bu kişinin ataması ne zaman ve ne şekillerde yapılmıştır?

– Ali Rıza Y. ile alakalı daha önce bakanlığınıza ya da Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilmiş bir şikayet bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir ve akıbetleri ne olmuştur?

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