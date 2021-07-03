CHP, Paris İklim Sözleşmesi için Mustafa Şentop’a başvuruda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin 2016 yılında imzaladığı ancak onaylama mekanizmalarını tamamlamadığı Paris İklim Sözleşmesi'nin TBMM'de onaylanması çağrısında bulundu.

Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvuruda, kamuoyunun beklentileri doğrultusunda Paris İklim Sözleşmesi'nin onaylanma sürecinin tamamlanması durumunda TBMM'nin yaşanabilir bir çevre yaratılmasına katkı yapacağını belirtti.

Özel, 29 Haziran 2021 itibarıyla 197 ülkenin imzaladığı anlaşmayı onaylamayan ülkelerin; Eritre, İran, Irak, Yemen ve Türkiye olarak sıralandığını ifade etti.

“TÜRKİYE İKLİM KRİZİNDEN OLUMSUZ ETKİLENİYOR”

Türkiye'nin iklim krizinden olumsuz etkilendiğinin Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirme notlarında da yer aldığını vurgulayan Özel, Türkiye'nin, ilk imzacılarından olduğu Paris İklim Anlaşması'nı bir an önce onaylaması gerektiğine işaret etti.

Anayasa'nın “Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma” başlıklı 90'ıncı maddesinde, yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, TBMM'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı olduğunu içerdiğini hatırlatan Özel, açıklamasına şöyle devam etti:

* Eğer kamuoyu nezdinde imzalandığına ilişkin aleniyet kazanan bu anlaşma Cumhurbaşkanı'nca TBMM Başkanlığı'na sunulmadıysa, kamuoyunun ve parti grubumuzun özel ilgisi bulunan bu anlaşmanın akıbetinin makamınız tarafından Cumhurbaşkanlığı'ndan sorulması; Parlamentomuzun çevre hakkına duyduğu saygı açısından önemli bir gösterge olacaktır.

* Kamuoyunun büyük bir bölümünün bir an önce onaylanmasını beklediği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bu yöndeki taleplerini dile getirdiği Paris İklim Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifinin bir an önce ilgili komisyona sevk edilerek, onaylanma sürecinin tamamlanması noktasında atacağınız adımın, İçtüzük'ten kaynaklanan bir sorumluluğun yerine getirilmesinin yanı sıra; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaşanabilir bir çevre yaratılması sürecine çok değerli bir katkısı olacak ve kamuoyunun büyük bir bölümünün beklentisinin yerine getirilmesi anlamına gelecektir.