CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan şahsım hükümeti beceriksizliğin tarihini yazmaya devam ediyor

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, çimento fiyatları yüzünden müteahhitlerin 24 Eylül’e kadar iş bırakma eylemine dikkati çekti. Öztrak, "Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz. Erdoğan şahsım hükümeti; beceriksizliğin, kifayetsizliğin tarihini yazmaya devam ediyor" dedi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Sakarya Zaferi’nin 100. yılını kutlayarak başlayan Öztrak, şunları söyledi:

– MKYK toplantımız sürüyor. Kurulumuzun gündeminde milletin cebini, tenceresini boşaltan hayat pahalılığı, işten çıkarma yasağının sonlanmasıyla vahameti artan işsizlik tsunamisi, devletin kurumlarını çürüten yönetim anlayışı, kokusu arşı kaplayan yolsuzluklar, İdlib başta olmak üzere yakın bölgemizde artan jeo-stratejik riskler, bu riskler karşısında savrulan dış politikamız ve tüm bu sorunları aşmak için yapılması gerekenler var.

– Eylül ayı ailelerimiz için dert ayıdır. Okulların açılmasıyla beraber kıyafet, kırtasiye harcamaları ailelerin belini büker. Evlatları üniversite kazananların yurt sorunu, kira derdi artar. Bir de üstüne mutfaklardaki yangının harareti biner, geçim derdi dayanılmaz olur.

KİRA ARTIŞLARI RESMİ ENFLASYON RAKAMINI KATLIYOR

– Bu yıl fahiş kira artışları milletimizi bezdirmiş. Partimize şikâyet telefonları yağıyor. Veriler bunu doğruluyor. Kiralık ve satılık konut ilanlarının verildiği, bilinen bir internet sitesinin hazırladığı endekse göre son bir yılda kiralar İstanbul'da yüzde 51, Ankara'da yüzde 32, İzmir'de yüzde 31, Adana ve Antalya'da yüzde 50, Mersin'de yüzde 64. Kayseri'de yüzde 54. Konya'da yüzde 34 artmış. Özellikle büyük şehirlerimizde kira artışları resmi enflasyon rakamını katlıyor.

– Pandemiyi borçla aşmak için verilen krediler, konut piyasasında büyük bir balona neden oldu. Bu da kiralara yansıyor. Avrupa'da konut fiyatları en hızlı artan ülke Türkiye… Devlet yurtlarına başvuru tarihi dün akşam sonlandı. Üniversiteler gelecek hafta açılıyor. Bu gecikme aileler ve öğrenciler için ciddi bir belirsizlik yarattı. Özel yurt kiralarındaki artışlar ev kiralarını da solluyor. Peki, bu kiralarla millet çocuğunu nasıl okutacak?

TÜM KAYNAKLARI SON 20 YILDA BETONA GÖMDÜLER

– Bu konut fiyatlarıyla gençlerimiz nasıl yuva kuracak? Ülkeyi 20 yıldır yöneten Erdoğan'ın şahsım hükümetinin buna bir çözümü var mı? Ne gezer! Onların gözünü rant bürümüş. Ülkenin tüm kaynaklarını son 20 yılda betona gömdüler.

– Erdoğan hâlâ yandaş müteahhitleriyle, “Talan İstanbul” projesiyle rant devşirme peşinde. İstanbul'u yabancılara peşkeş çekmek için, vatandaşlık promosyonlu betonlaşma, katar katar sürüyor. Ama bu arada inşaat sektöründe yandaş olmayan müteahhitler “Tıkandık artık” diye feryat ediyor. İnşaat maliyetlerinde çok ciddi artışlar var. Son bir yılda inşaat demiri yüzde 75, hazır beton yüzde 97 zam görmüş. Bütün bu zamların arkasında hükümetin iş bilmezliği, tedbirsizliği, pandemi sonrasında yaşananlara seyirci kalması var.

– En son çimentodaki olağanüstü zamlar müteahhitlere “Harç bitti, yapı paydos!” dedirtti. Müteahhitler 9 Eylül'den 24 Eylül'e kadar iş bırakma eylemi başlattı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz. Erdoğan şahsım hükümeti; beceriksizliğin, kifayetsizliğin tarihini yazmaya devam ediyor.

SEBZE VE MEYVEYE ETİKET YETİŞMİYOR

– Sadece kira ve konut fiyatlarında değil mutfaklarda yangın büyük… Her şeyin bol olduğu yaz aylarındayız. Ama meyve ve sebze fiyatlarına etiket yetişmiyor. Ağustos'ta, geçen yıla göre salatalık yüzde 128, kabak yüzde 87, şeftali yüzde 81, taze fasulye yüzde 68, tavuk eti yüzde 64, ayçiçek yağı yüzde 61, margarin yüzde 54 zam görmüş.

– Pazar tezgâhlarının, market raflarının yanına yaklaşılmıyor. Millet kışlık konservesini bile yapamaz hale geldi. Hükümet yazımızı kışa çevirdi. Görünen o ki mutfaklardaki felaketle, kışımızı da kara kışa çevirecek. Allah milletimizin yardımcısı olsun.