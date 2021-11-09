CHP ve İYİ Parti, Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'ın yazısında yer alan "Alevi erkekle Sünni kadın evlenemez" sözleri nedeniyle CHP ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlıkları suç duyurusunda bulundu.

İsmail AKDUMAN

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CHP ve İYİ Partililer, Çorum Adliyesine giderek ilahiyatçı yazar Hayrettin Karaman hakkında şikayet dilekçelerini Cumhuriyet Savcısına verdi.

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Karaman’ın sözlerinin bir nefret suçu olduğunu belirterek, “Bu Taliban zihniyetinin dışa vurumudur. Bu kardeşliğe vurulan bir hançerdir. Gelen tepkiler üzerine internetten paylaşımını bugün silmiştir. Kardeşlik üzerine tek bir cümle kurmamış bir de utanmadan eleştirenleri ‘fitne-fesat taifesi’ yapıyorlar diye suçlamıştır. İnsanımızın kara kışa hazırlık yaptığı, zam fırtınasının yaşandığı bu günlerde, beyefendiler sırça köşklerinde fetva verip bizleri bölmeye çalışıyorlar” dedi.

“OKULDAN ADI KALDIRILSIN”

Çorum’da eğitim kurumuna Hayrettin Karaman adı verildiğini hatırlatan Tahtasız, “Alevisi Sünnisi aynı ağacın meyveleri, aynı iklimin mevsimleriyiz. Kendi varlıklarını toplumu ayırmak üzerine şekillendirenler geçmişte olduğu gibi bugün de faaliyetlerini artırıyorlar. Bizler sizleri çok iyi tanıyoruz. Bizler biat kültürünü bilmeyiz. Çağrı yaparız, kardeşlik çağrısı. Bir ilim yuvasında ve hiçbir yerde bu ilim fukarasının ismini görmek istemiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi ve bürokratları göreve davet ediyoruz. Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi ülkesini seven herkesi ismini bile söylemekten hicap duyduğumuz kişiye tepki göstermesini bekliyoruz. Biz birsek, berabersek ve kardeş isek işte fırsat gösterin kardeşliğinizi. Bu kişinin ismini öncelikle Çorum'daki bilim yuvasından, sonrasında ise her yerden birlikte kaldıralım” diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise Cumhuriyet Savcılarının olaya sessiz kalmasını eleştirerek, “Cumhuriyet Savcılarının sesiz kalması bu gerçeği değiştirmeyecek olup, sesi ve tepkiyi Karaman'ın mesaj verdiği kitle daha fazla göstermelidir. Zamanlama olarak ise emperyalist bir kurgunun ülkemiz içerisinde yapmaya çalıştığı çok ciddi bir ajan, provokatör girişimdir” ifadelerini kullandı.

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