CHP’den AKP’li başkana ‘çürüyen tabela’ yanıtı

Kandıra'da partisinin danışma toplantısında, muhalefetin belediyeciliğini 'tabela belediyeciliği' yapmakla eleştiren AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a CHP il teşkilatı 'çürüyen tabela' yanıtı verdi.

Halil ATAŞ

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Muhalefeti ‘tabela belediyeciliği’ yapmakla eleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a CHP, ‘çürüyen tabela’ yanıtı verdi.

“TABELA BELEDİYECİLİĞİNİN TARİHİNİ YAZIYORLAR”

AKP Kandıra İlçe Başkanlığı Genişletilmiş 105. İlçe Danışma Toplantısında, muhalefetin belediyeciliğini eleştirerek, “Türkiye'de, biz belediyecilikte devrim yapıyoruz, gitsinler belediyelerimizden öğrensinler dedikleri bir yalan ve göz boyama belediyeciliği yapıyorlar” diyen AKP’li Başkan Büyükakın, “Aslında tabela belediyeciliğinin tarihini yazıyorlar” dedi.

TABELALARI GÖSTERDİ

CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP’li Tahir Büyükakın’ın eleştirisine sosyal medyadan ‘çürüyen tabela fotoğrafları’ ile cevap verdi. Yıldızlı paylaşımında, “‘Tabela belediyeciliğinin tarihini yazıyorlar’ diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, tabelaları çürüyen, biz gündeme taşımadıkça başlamadıkları projelerini bu vesileyle hatırlattığı için teşekkür ediyor ve kendisine sormak istiyoruz: Böyle mi başkan?” yorumu yaptı.

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