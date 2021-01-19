CHP’den AKP’ye sert yanıt: Çamur tiyatrosu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’li büyükşehir belediyelerinin 2 yıldır taş üstüne taş koymadığını belirterek, “Aldıkları elemanların da bir sürü sabıkası var. Ne kadar militan, sicili bozuk, tacizci adam varsa hepsi işbaşına gelmiş. Bunların dosyaları yağıyor” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklama yaparak Özhaseki'nin iddialarına yanıt verdi.

OY ALAMADIĞI VATANDAŞI CEZALANDIRMA YOLUNU TERCİH ETTİ

“Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı içine sindiremeyen siyasi iktidar, belediyelerimize kara çalmak için her türlü yalan ve iftiradan medet umacak kadar aciz hale gelmiştir” diyen Torun, “Belediyelerimizin hizmetlerini; bin türlü hukuksuzlukla engellemeye çalışan bu zihniyet, seçimlerden sonra, oyunu alamadığı vatandaşı cezalandırma yolunu tercih etmiştir. Bu iktidar; yoksul vatandaşlarımıza gidecek 15 milyon 250 bin liralık bağış parasına el koymuş, ücretsiz ekmek dağıtılmasını yasaklamış, belediye başkanlarımız hakkındaki trajikomik soruşturmalardan medet umar hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

İŞTE İKTİDARI RAHATSIZ EDEN TABLO BUDUR

CHP'li belediyelerin, önlerine çıkarılan engelleri halkla birlikte aştığını belirten Torun, “Bizim belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi 8 milyonu aşkın vatandaşımıza nakdi ve ayni yardımda bulunmuştur. Bizim belediyelerimiz, vatandaşı kandıran çılgın projelerin peşinden koşmamış, çocuklarımıza ücretsiz süt, ucuza ekmek dağıtmış, en uzak köylerimize internet götürmüş, halkımıza nefes olmuştur. Bizim belediyelerimiz iktidarın 2 bin 825 lirayı reva gördüğü işçilerimize en az 3 bin 100 lira asgari ücret vermeye başlamıştır. İşte iktidarı rahatsız eden tablo budur” açıklamasını yaptı.

İKTİDAR BU KONUDA ASLA BİZE DERS VERMEYE KALKMAMALIDIR

“İftiralara yanıtımız şudur” diyen Torun, sözlerine şöyle devam etti:

– Cumhuriyet Halk Partisi, kadına karşı işlenen suçlar konusunda tavizsizdir. Bu konuda partimize gelen şikayetlerin gereği derhal yerine getirilmiş, suçu sabit olanların partimizle ilişiği kesilmiştir. Sayın genel başkanımız başta olmak üzere, parti sözcülerimiz tarafından da gerekli açıklamalar defalarca yapılmıştır. Kadına yönelik suçlarda sabıkalı olan, TBMM'ye sunduğumuz kanun tekliflerini reddeden iktidar, hele ki bu konuda asla bize ders vermeye kalkmamalıdır. Çünkü mağlup olacağı başından bellidir. Bir diğer konu: Menemen Belediyesi'ne ilişkin olarak partimize gelen şikayetler incelenmiş, iddiaların sabit bulunması üzerine ilgili belediye başkanının partimizden ihracına karar verilmiştir. İktidarın diline doladığı diğer tüm iftiraların yanıtları benzerdir, hepsi hakkında gerekli açıklamalar mevcuttur.”

SEN ÖNCE SERİK BELEDİYESİ'NDEKİ 500 BİN LİRALIK RÜŞVETİ ANLAT

– Sen önce Serik Belediyesi'ndeki 500 bin liralık rüşveti anlat. Sen önce dönemin hükümet sözcüsünün açıkladığı üzere, Ankara'nın FETÖ'ye nasıl parsel parsel satıldığını anlat. Sen önce Genel Başkanı'nın itiraf ettiği şekliyle, İstanbul'a nasıl ihanet ettiğinizi anlat. Sen önce şu anda yargıya intikal eden Ankara'daki 3 milyar, İstanbul'daki milyonlarca TL'lik yolsuzluk dosyalarını anlat. Sayıştay raporlarına yansıyan diplomasız, liyakatsiz atamalarınızı anlat. Bazı belediyelerinizin borcunu ödemek için nasıl cami sattığını anlat. İttifak ortağınız MHP'li belediyenin, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan AK Partili belediye ile kardeş belediye olmayı neden reddettiğini anlat. Yine Sayıştay raporlarına yansıyan, belediyelerinizin yandaş vakıflara milyonlarca lirayı nasıl aktardığını anlat. Ama biliyoruz ki iktidarın herhangi bir temsilcisinde bunları anlatacak yüz de cesaret de yoktur.

ÇAMUR TİYATROSU KENDİLERİNDEN BAŞKA SEYİRCİ ÇEKMİYOR

Sayın Özhaseki, sandıktaki yenilgisini hemen unutmuş olacak ki, iftira politikasına devam etmeyi seçmiştir” ifadelerini kullanan Torun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Senaryosu sarayda yazılan bu çamur tiyatrosunun, kendilerinden başka seyirci çekmediği açıktır. Tarih bu günleri, ‘saray iktidarının son çırpınışları' olarak yazacaktır. Milletimiz, koltuklarını korumak için yalan ve iftiralara sarılan bu aciz iktidara ilk seçimlerde dersini verecektir.

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