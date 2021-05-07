CHP’den AKP’ye video yanıtı: Gişesi çok zayıf kaldı

AKP’nin resmi Twitter hesabından 5 Mayıs günü tarihinde ‘CHP yalan üretim merkezi' adlı bir animasyon yayınlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir bilim insanıyla birlikte resmedildi, CHP Genel Merkezi de “Yalan Üretme Merkezi” olarak çizildi. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:

YALANLA KURULAN HER ŞEY ZAMANLA YIKILIR

– Bugünkü basın toplantımız, randevusu alınmış bir toplantı… Animasyonlu yalanlara karşı, hakikatleri paylaşmak için yapılan bir toplantı. Yalanla kurulan her şey, zamanla yıkılır derler. Hep söylüyoruz. Hakikatlerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var.

– Ülkeyi yönetme kabiliyetini yitiren, gerçeklerden kopan, milleti unutan, söyleyecek sözü kalmayan, vatandaşın sorunlarına çözüm üretemeyen Erdoğan Şahsım Hükümeti, şimdi çareyi çizgi film üretmekte arıyor.

TESADÜF MÜ, TEVAFUK MU?

– Çarşamba günü vizyona giren Bu yapımın müellifi kim? İmzasını nasıl atmış, kendini nasıl tanıtıyor diye baktık, AK Parti'nin isim ve logosu var, altında da, Yalan Üretim Merkezi yazıyor. Tesadüf mü, tevafuk mu… Yoksa şecaat arz ederken sirkatlerini mi söylemişler… Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. AK Parti Yalan Üretim Merkezi prodüksiyonu olan bu yapımın, gişesi çok zayıf kaldı.

– Neyse, biz film işine girmeyelim. Bu işi, yalanı gerçek gibi anlatan popülist siyasetin, ülkemizdeki baş mümessili Erdoğan Şahsım Hükümeti'ne bırakalım. Biz, milletimizin gerçeklerine ses olmaya devam edelim. Milletimiz, bilhassa gençlerimiz, ülke çok kötü yönetildiği için işsizlik ve hayat pahalılığı arasında eziliyor. Ülkemiz fakirleşiyor. Acı gerçek bu…

5.7 MİLYON EV GENCİ ANASININ BABASININ ELİNE BAKIYOR

– Şimdi metal yorgunu, popülist, Gerçek ötesi olduğunu kendi itiraf eden, yalanı doğru gibi anlatan Erdoğan Şahsım Hükümeti'ne soruyoruz:

– 2013'te 958 milyar dolara çıkan milli gelirin, Tek adam vesayet rejiminin düğmesine basmanızla birlikte Tepe taklak aşağı gittiği, 2020'de 717 milyar dolara düştüğü yalan mı? Tek adam hevesinizin peşinde milletimizin 241 milyar dolarını heba ettiğiniz yalan mı?

– Saray'a bağlı Türkiye İstatistik Kurumu'nun elimdeki bülteninde yer alan verilerden yaptığımız hesaplamalara göre ülkede gerçek işsiz sayısının, sadece bir yılda 2 milyon 918 bin kişi arttığı, 10 milyon 219 bin kişi olduğu yalan mı?

– 15-29 yaş arasında her üç gençten birinin taşı sıksa suyunu çıkaracak 5,7 milyon evladımızın ev genci olarak anasının babasının eline baktığı yalan mı?

– 19 yıldır yönettiğiniz, daha doğrusu yönetemediğiniz ülkemizde; ev genci sayısının dünya üzerindeki 83 ülkenin, toplam işsiz sayısının ise 107 ülkenin nüfusunu geçtiği yalan mı?

2 MİLYON İNSAN İŞİNİ KAYBETTİ

– İnsanlara iş bulmak şöyle dursun, son iki yılda işi gücü olan 2 milyona yakın vatandaşımızın işini gücünü kaybettiği yalan mı?

– Yoksa, ana babaların bin bir emekle okuttuğu 1 milyonu aşkın üniversite mezunu gencimiz işsiz gezerken, genel merkezinizdeki ofisboyların milyonluk arabalarda, burnuna pudra şekeri çektiği mi yalan?

– Millet inim inim inlerken, rüşvetten aklanmamış makaracı eski bakanınızı Prag'a büyükelçi atadığınız mı yalan? Yine hakkında rüşvet iddiaları olan, 15 Temmuz darbesinin en önemli isimlerinden birinin kardeşi olan şahsı, Hollanda'ya büyükelçi yaptığınız mı yalan?

– Mütekait milletvekillerinize, arpalığa çevirdiğiniz büyükelçilik, rektörlük koltuklarını ulufe gibi dağıttığınız yalan mı?