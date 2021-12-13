CHP’den Ayvalık’taki ikinci maden faciasına tepki: Denetimsizlik var

Ayvalık’taki demir madeni tesisinin atık barajının çökmesi üzerine meydana gelen felaket hakkında açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Aynı tesiste, aynı yıl içerisinde ikinci kez aynı vaka yaşanıyorsa, 'denetimsizlik' var demektir. Bakanların gücü madencilere değil, millete yetiyor demek ki” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç , Ayvalık'taki demir madeni tesisinin atık barajının çökmesi üzerine meydana gelen felaket hakkında açıklamada bulundu.

“DENETİMSİZLİK HER YERDE”

Türkiye'deki madencilik politikalarına ve uygulamalarına eleştirilerde bulunan Öztunç, şöyle konuştu:

“Vahşi madencilik almış başını gidiyor. Firmalar, kapasitesinin üzerinde üretim yapmanın telaşına düşmüş vaziyette. Bunu denetlemesi gereken makamlar ise, aksine bu tarz uygulamaların önünü açıyor.

Göstermelik para cezaları ile halkın ağzına bal çalıyor. Memlekette denetlenebilirlik, hesap verebilirlik gibi kavramlar içselleştirilememiş, kağıt üzerinde kalmış. Milletin meclisine hesap vermeye gelen Bakanlar racon kesip, suçlarını örtmeye çalışıyorlar. Bakanın gücü madenciye değil, millete yetiyor.”

“BÖLGENİN SUYU, GIDASI TEHDİT ALTINDA”

Öztunç'un sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu barajlar neden kaldıramayacakları yükleri taşıyor. Doyumsuzluk yüzünden. Yangından mal kaçırır gibi davranıyorlar. Firmanın işletme ruhsatı ÇED’den muaf tutulmuş. En ufak bir yağışta tüm kimyasallar bir anda suya ve toprağa karışıyor. Madra Barajına kimyasallar doldu.

Sağlıklı gıdaya, temiz içme ve kullanma suyuna erişim hakları ağır bir şekilde ihlal ediyorlar. Bütçesinin tamamına yakınını betona ayıran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı tekrar göreve çağırıyorum. Sayın Murat Kurum; Karaayıt Köylülerinin taleplerine bir ses verin ve gereğini yapın.”

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