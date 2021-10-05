CHP ve Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye ‘bölücü kebapçılar’ yanıtı

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözlerine tepki gösterdi. Gökçel, “Ülkeyi yönetemiyorsunuz, ülkede pahalılık almış başını gidiyor. Siz kalkıyorsunuz 'kebapçılar terörist' diyorsunuz. Kebapçıya terörist diyen zihniyet. Vatandaşı, esnafı getirdiğiniz hal bu. Bundan utanmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadelerini kullanması üzerine açıklamada bulundu.

CHP’Lİ VEKİL, KEBAPÇI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Mersin'de kebapçı esnafını ziyaret eden Gökçel, Bahçeli'nin kebapçılara yönelik söylediği sözlere tepki gösterdi. Gökçel, “Bahçeli bugün işsizlikle alakalı ‘terörist kebapçılar’ dedi. Tabi bu şekilde kebapçıları itham etmek bizi üzdü. Kebapçı arkadaşlarımız hem kendi geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar hem de yanında çalıştırdıkları insanlara ekmek kapısı oluyorlar. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, ülkede pahalılık almış başını gidiyor. İşsizlik cumhuriyet tarihinin en fazla olduğu dönemde. Siz kalkıyorsunuz ‘kebapçılar terörist’ diyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil” diye konuştu.

“İNSANLAR GEÇİNEMİYOR, ONLARI TERÖRİSTLİKLE SUÇLUYORSUNUZ”

Ülkemizde hayat pahalılığı olduğuna vurgu yapan Gökçel, “Kebapçı geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, esnaf geçinemiyor. Siz bir de bu insanları teröristlikle suçluyorsunuz” dedi. Daha önce de benzer ithamların çiftçiler için yapıldığını hatırlatan Gökçel, “Aslında terörist bunlar değil bu fiyatları artıranlardır. Alım gücünü düşürenlerdir, işsizliği artıranlardır. Çiftçiyi boğanlardır terörist” dedi.

“ET PİŞİREMEYEN KUYRUK YAĞI PİŞİRİYOR”

Gökçel, fiyat yükseldiği için et pişiremediğini söyleyen Mersinli kebapçının kendisine “Et yerine kuyruk yağı pişiriyoruz. Etten ucuz olduğu için kuyruk yağı pişirmeye başladık. Ucuz diye vatandaş kuyruk yağı yemeye başladı” dediğini de aktardı.

“UTANMANIZ GEREKİYOR”

CHP'li Gökçel, pahalılık karşısında esnafın hedef gösterilmesine tepki göstererek, “Kebapçıya terörist diyen zihniyet. Vatandaşı, esnafı getirdiğiniz hal bu. Bundan utanmanız gerekiyor” ifadelerini de kullandı.

BİR TEPKİ DE DAVUTOĞLU’NDAN

Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterenlerden birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Tepkisini sosyal medyadan ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

“Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var. Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından. Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin!”

ERDOĞAN DA ÖĞRENCİLERE ‘TERÖRİST’ DEDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde eylem yapan öğrenciler için “Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” derken, yurt sorunu protesto edenler içinse “Parklarda bankların üzerinde sere serpe yatanlar bunlar öğrenci mi? Bunlar aynı Gezi’de olduğu gibi teröristler” ifadelerini kullandı.