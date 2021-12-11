CHP’den Bakan Gül’e ‘Emine Şenyaşar’ çağrısı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den, eşi ve iki çocuğu öldürülen Şanlıurfalı Emine Şenyaşar’ın adalet arayışı için destek olmasını istedi. Tutdere, “Bu dosya Türkiye'nin ayıbıdır. 3.5 yıl önce işlenen cinayetlerin davasının hala açılmaması ayıptır. Türkiye Şenyaşar dosyasının ayıbından kurtarılmalı" dedi.

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM'de Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi ve iki çocuğu öldürülen Emine Şenyaşar'ı ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafı göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den, Şenyaşar'a adalet arayışı için destek çağrısında bulundu.



“278 GÜNDÜR ADALET NÖBETİ TUTUYOR”

Konuşmasında, hukukun üstünlüğü sağlanmadığı sürece adaleti konuşmanın da, bütçeyi konuşmanın da hiçbir faydasının olmadığını, konuşulsa da zaten inanan kimsenin bulunmadığını ileri süren Tutdere konuşmasını şöyle sürdürdü:

“14 Haziran 2018 tarihinde Suruç Devlet Hastanesi'nde, devletin kurumunda kameraların önünde eşini ve 2 çocuğunu vahşi bir cinayete kurban veren gözü yaşlı bir anne olan Emine Şenyaşar, olayın üzerinden üç buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen bu olayla ilgili dava açılmadığı için, adalet talebi gerçekleşmediği için tam 278 gündür Urfa Adliyesinin önünde adalet nöbeti tutuyor. Bu annenin adalet talebinin mutlaka karşılanması gerekiyor. Bu dosya Türkiye’nin ayıbıdır. 3.5 yıl önce işlenen cinayetlerin davasının hala açılmaması ayıptır.”

“FAİLLERİN NÜFUZLARINA BAKILMASIN”

Şenyaşar dosyasının Türkiye'nin bir ayıbı olduğunu, sorumluların siyasi kimlik ve nüfuzlarına bakılmaksızın bir an önce adaleti önüne çıkarılması gerektiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, şunları söyledi:

“Sayın bakan, sayın milletvekilleri Emine anne sizden adalet istiyor. Emine, ‘Mı lı vi bari bıfıltinin' diyor. ‘Beni bu yükten kurtarın' diyor. Gözyaşı akıtmaktan gözlerinde yüzde 80 görme kaybı oluşmuş.

Bu soruşturmanın bir an evvel açılması, faillerin siyasi kimliklerine bakılmaksızın, siyasi nüfuzlarına bakılmaksızın adaletin önüne çıkarılıp hesap sorulması gerekiyor, millet sizden bunu bekliyor.”

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