CHP’den ‘cumhurbaşkanı adayı’ talimatı

Ordu'da düzenlenen programda partililere uyarıda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel "Suni bir tartışmanın içerisine sakın düşmeyin, girmeyin. O da şu; cumhurbaşkanı adayınız kim?" dedi.

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CHP Ordu İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partililerden cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda tartışmalara girmemelerini istedi. Partililere seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı;

“BÖYLE BİR ADAYIMIZ OLACAK”

*Suni bir tartışmanın içerisine sakın düşmeyin, girmeyin. O da şu; cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sorunun cevabını duyduğunuzda Özgür Özel olarak temin ederim şunu söyleyeceksiniz; bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim cumhuriyetimin 100’üncü yılı, işte benim cumhurbaşkanım. Böyle bir adayımız olacak.

*Ama o güne kadar aday tartışmalarından devam etmeyin. Çünkü o bizi parti içerisinde de içe dönmeye, ittifakta da sanki boşu boşuna bir şey tartışmaya götürür. Sonunda bir masa kurulacak, liderler kendi yönetim kurullarından oluşan aldıkları yetkiyle bir araya gelecek, belki birkaç kez oturacaklar, en doğru kararı vererek cumhuriyetin 2’nci yüzyılında Türkiye’yi yeniden demokrasiye taşıyacak.

*Türkiye’de güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzere büyük bir mutabakatın, büyük bir ittifakın demokrat cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler. O güne kadar aday kim diye sorana cevabım şudur; aday kim diye soran kimse, aday sensin.

“ADAY KİM OLURSA OLSUN O SEÇİM KAZANILIR”

Aday kim olursa olsun seçimlerin kazanılacağını belirten Özel, şunları söyledi:

*Yeter ki, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili yataktan, ‘cumhurbaşkanı adayıyım, o bir oyu bugün toplamam lazım’ diye kalksın. Eğer o oyu, teker teker toplayabilirseniz, rejimin geleceğinden endişe etmeyin.

*Ülkenin geleceğinden, çocuklarınızın yarınlarından, acaba cumhuriyetin 2’nci yüzyılına da bu karabasanlarla mı gireceğiz diye endişe etmeyin. Bunun için adanmak, inanmak lazım. Bunun için terliklerini giymeden önce sabah cumhurbaşkanı gibi hissetmen lazım.

*Siz yarın sabahtan itibaren cumhurbaşkanı olarak kalkmaya var mısınız? O zaman ben de size şunu söyleyeyim; yarın sabah kalkın ve bu seçimi alın. Bizim adayımız sizlersiniz. Benim adayım sizlersiniz.

*Eğer yarın sabah bu seçimi almayı siz kafaya koyarsanız, yaşa sen cumhurbaşkanı adayım. Sana inanıyoruz, senin arkandayız, seninle birlikte bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Size güveniyoruz.

“DÜNYANIN EN PAHALI TIRAŞINI YAPTILAR”

Kur artışlarına yönelik de eleştirilerde bulunan Özel, şunları söyledi;

*Biliyorsunuz bunlar bütün Türkiye’ye önce dolar bozdurttular. Dediler ki; sizi milli seferberliğe davet ediyoruz. Milliyetçi olan, vatanını seven dolarını bozdurur.

*Bunlara inanan birkaç berber arkadaş ‘mili duruşa destek’ yazdılar, ‘100 dolarını bozdurup, gelen bedava saç sakal tıraşı olacak’ dedi. O gün bunların milli görüşüne güvenen vatandaş, 6 liradan dolarını bozdurdu, makbuzu berbere götürdü.

*Yazık, berberde ‘milli duruşa destek’ diyerek bunu saç, sakal tıraşı yaptı. Bugün geldiğimiz noktada tıraş olan vatandaşın doları dursa 1400 lira yapacak, adam 800 lira zararda.

*Vatandaşa dünyanın en pahalı tıraşını yaptılar. Tıraş eden bunlara inandı, bedava tıraş yaptı. Tıraş olan 800 lira zararda. Bunlar halen daha her şey kontrolümüzde, bunu bilerek yaptık, diyorlar. DHA

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