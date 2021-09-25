CHP’den denetim kararına tepki: Adeta darbe dönemindeki baskıyı kurmaya çalışıyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ticaret Bakanlığı’nın 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişlerin görevlendirildiğini açıklamasına tepki gösterdi. Tekin, “Marketlere müfettişleri gönderip, onlara adeta darbe dönemindeki baskıyı kurmaya çalışıyorlar” dedi.

Batuhan SERİM

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Vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün Üsküdar'daydı. Emekli vatandaşların sorunlarını, taleplerini dinleyen Tekin, bir bakkalı da ziyaret ederek Ticaret Bakanlığı'nın 5 zincir markete denetim kararı almasını eleştirdi.

“TEK FARKINDA OLMAYANLAR BU ÜLKEYİ YÖNETENLER”

“Bu ülkede herkes bu fiyat artışlarının farkında. Ama farkında olmayan bir tek şey var, o da bu ülkeyi yönetenler” ifadelerini kullanan Tekin, “Sadece TÜİK verilerinize baksanız, o kadar rakamlarla oynamasına rağmen TÜİK verilerinde bile üreticinin artışı yüzde 39. Yüzde 39 üretici artışı varsa bunun tüketiciye yansımaması düşünülebilir mi? Antalya'da, Çanakkale'de, birçok yerde üretici dostlarımıza sorduk, ‘Siz kar ediyor musunuz?' ‘Zinhar…' Bırakın kar etmeyi, birçoğu ne yazık ki ürününü toplayamamış” şeklinde konuştu.

Bakkal dükkanındaki açıklamalarını sürdüren Tekin, şöyle dedi:

“SİZ UZAYDA MI YAŞIYORSUNUZ?”

“Çünkü domatesin kendisine maliyeti 2 TL. Yani o üretici 2.5 TL'ye satacak ki, oradan kar etsin. Oradan İstanbul'a veya büyük şehirlere gitmesi otomatikman, bir kilo da nakliye ve naylon maliyeti, etti mi 3.5 TL. Markete geldi, etti 4-4.5 TL. 50 kuruş da pazarcı ve esnaf kazanacak, 5 TL… Siz ne diyorsunuz, uzayda mı yaşıyorsunuz? Yazıktır, günahtır.”

“BU YAPTĞINIZ DOĞRU DEĞİL”

“AK Parti'nin ‘Hayaldi gerçek oldu' sloganı var. Gerçekten hayaldi gerçek oldu. 28 Şubat dönemlerinde bir bisküviye bile isyan edenler, bugün görüyorum ki marketlere müfettişleri gönderip, onlara adeta darbe dönemindeki baskıyı kurmaya çalışıyorlar. Ama bilin ki milletimiz her şeyin farkında. Ne yaparsanız yapın, bunun doğru olmadığını size hatırlatmak istiyorum.”

“HER GÜN ZAM, BIKTIK”

Ziyaretler sırasında Tekin’in yanına gelen bir vatandaş market fiyatlarındaki pahalılıktan dert yanarak, “Asgari ücreti, 2 bin 800 lirayı elimize alıp markete gittiğimizde eskiden 200 liraya sepeti dolduruyorduk; şimdi gittiğimiz zaman çay, şeker, yağ, para yok… Nasıl olacak? Çay olmuş 40-45 lira, yağ olmuş 70-80 lira, nasıl yapacağız? Zam, zam, zam… Her gün zam, her gün zam. Bıktık. 10 kuruşumuz, 1 kuruş oluyor. Yarım ekmek bir şey yesek 20 lira, yanına bir ayran 25 lira…” ifadelerini kullandı.

“ET NEDİR, PARA NEDİR UNUTTUM”

30 yıllık emekli olduğunu ve 3 bin TL aylık aldığını belirten bir vatandaş da ekonomik sıkıntılardan bahsetti, Tekin'in, “Geçinebiliyor musun?” sorusuna, “Geçinemiyorum. Et nedir, para nedir unuttum. Yaşam karardı. Gideceğim yolu bulamıyorum. Ailem, evim, sağlığım bozuldu benim! 75 yaşındayım, böyle bir yaşamı ilk defa görüyorum.” yanıtını verdi.