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CHP’den dev afiş: Faizci kazanacak, millet ödeyecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giydirilen afişte, "Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Simide vergi faizciye dolar garantili faiz” ifadeleri yer aldı.

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CHP’den dev afiş: Faizci kazanacak, millet ödeyecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına iktidarın döviz garantili mevduat düzenlemesine ilişkin dev afiş asıldı.

Simit görselinin yer aldığı afişte, “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Simide vergi faizciye dolar garantili faiz” ifadeleri yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise afişin görüntüsünü paylaşarak, “Simide vergi faizciye dolar garantili faiz… Faizci kazanacak, millet ödeyecek!“ dedi.

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