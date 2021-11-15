CHP’den ‘ekonominin kitabını yazdık’ diyen Erdoğan’a yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonominin kitabını yazdık. Bugüne kadar milletimizi enflasyona karşı hiç ezdirmedik" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar milletimizi enflasyona karşı hiç ezdirmedik” açıklamalarına tepki gösterdi.

Öztrak, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan alıntı yaparak yanıt verdi.

Öztrak, sosyal medyadan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ekonominin kitabını yazdığını söyleyen Erdoğan’ı, kendine bağlı kurumun yazdığı kitap yalancı çıkardı. Erdoğan; ‘Bugüne kadar sabit ücretli kardeşlerimizi, enflasyona ezdirmedik’ dedi. Strateji Bütçe Başkanlığı’nın Program kitabı yalanladı. Kitap okumak bunun için önemli.”

CHP’li Öztrak, sosyal medya paylaşımında söz konusu programın 254'üncü sayfasında yayımlanan ‘İşgücü Maliyetlerinde ve Net Ele Geçen Ücretlerdeki Gelişmeler' tablosuna dikkat çekti. Tablonun ‘Net ele geçen ücretler' kısmında kamu işçisinin, memurun ve asgari ücretlinin bir önceki yıla göre reel yüzde değişimleri gösteriliyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda yaptığı konuşmada, “‘Millet aç’ diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” demişti. Erdoğan açıklamasının devamında ise, “Hamdolsun bugüne kadar milletimizi enflasyona karşı hiç ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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