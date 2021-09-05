CHP’den Erdoğan’a Adalet Yürüyüşü yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Adalet Yürüyüşü’nü kast ederek sarf ettiği "Ankara’dan İstanbul’a yürürken kimlerle kol kolaydılar" sözlerine CHP'den yanıt geldi. Erdoğan'a seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz Türkiye'nin yüz akı sanatçılarla, sporcularla, mağdur ettiğin kesimlerle yürüdük. Peki sen iktidarında kimlerle yürüdün?" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AKP Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada muhalefet liderlerini hedef almıştı.

Adalet Yürüyüşü'nü kast eden Erdoğan, “Ankara'dan İstanbul'a yürürken kimlerle kol kolaydılar, evet terörden dolayı mahkumiyet giymiş veya tutuklanmış bu insanlarla beraber oldular” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e de ‘Zulüm, 1453'te başladı' diye duvarları yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun?” diye seslenmişti.

AĞBABA’DAN SERT YANIT

Erdoğan'ın sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*'Adalet Yürüyüşü'nde kol kola kiminle yürüdü' diye soruyor. Balyoz'da, Ergenekon davalarında, askeri casusluk davalarında kumpas kurduğun subaylarla, ihraç edilmiş generallerle yürüdük. Mağdur etmiş olduğun herkesle yürüdük.

*Bu ülkede baskıya karşı demokrasiyi savunan, tek adamlığa karşı çok partili demokrasiyi savunan insanlarla, onurlu insanlarla yürüdük.

“HIRSIZLARLA, NAMUSSUZLARLA YÜRÜMEDİK”

“Bir de yürümediklerimiz var” diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

*Örneğin senin protokolle baş köşede oturan, Türkiye'yi satan Rıza Zarrab'la yürümedik, Zindaşti'yle yürümedik, beşli çeteyle yürümedik, kadın servisi yapanlarla yürümedik, Aliye Uzun'la yürümedik.

*Türkiye'de milletin en kutsal değerlerine küfreden, Türkiye'yi adeta kan emici gibi sömüren müteahhitlerle, senin yandaşlarınla yürümedik.

*Milletin anasına küfredenlerle yürümedik, pudra şekeri çekenlerle yürümedik. Geçmişte elbise kutularıyla rüşvet alan sonra büyükelçi olan hırsızlarla yürümedik.

*Meclisi bombalayanların kardeşleriyle, Mehmet Aydın ile yürümedik. Hırsızlarla, namussuzlarla yürümedik.

*Bu memleketin değerlerini cebine atan, iç eden, millete kötülük edenlerle asla yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz!

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