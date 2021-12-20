CHP’den Erdoğan’a borçlanma tablosuyla faiz yanıtı: Bunun kazananı kim?

"Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren CHP Sözcüsü Sözcüsü Faik Öztrak, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. TCMB faizi %19 iken Hazine %17,67'den borçlanıyordu. TCMB faizi %15 iken Hazine %22,70'den borçlanır oldu. Güya tabela faizi düşerken, millet borç faizine ezdirildi" dedi. Öztrak, "Bunun kazananı kim?" diye sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi gündemine de değinerek “Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, ta 4 puana kadar indirdik, yine indireceğiz, yine düşüreceğiz ama ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın bu açıklamasına tepki göstererek paylaştığı görselle birlikte şunları söyledi:

“Erdoğan yine “milletimizi faize ezdirmeyeceğiz” demiş. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. TCMB faizi %19 iken Hazine %17,67’den borçlanıyordu. TCMB faizi %15 iken Hazine %22,70’den borçlanır oldu. Güya tabela faizi düşerken, millet borç faizine ezdirildi. Bunun kazananı kim?”

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan faiz açıklaması: Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapacağım, hüküm bu

İlginizi Çekebilir Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz