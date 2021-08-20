CHP’den Erdoğan’ın sözlerine videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgelerinde CHP'li belediyeleri hedef alarak "Ne yaptınız? Karadan bu işlere müdahalelerde nerede itfaiyeleriniz? Sel afetinde ne ortaya koydun?" sözlerini sarf etmesinin ardından, CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt geldi.

SOZCU.COM.TR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, afet bölgelerine belediyelerin müdahalesi hakkında, “CHP'nin sayesinde diyorlar, ne CHP'nin sayesinde? Ne yaptınız da CHP'nin sayesinde engellediniz? Acaba sizin karadan bu işlere müdahalelerde nerede itfaiyeleriniz? Bir yerde sel baskını var. Sen sel afetinde ne yaptın? Ne ortaya koydun? Yok” ifadelerini kullanmıştı.

“HALK BİLİYOR”

CHP'nin resmi sosyal medya hesabı, Erdoğan'a cevabı yayımladığı videoyla verdi. “Halkımız dara düştüğünde, yanında biz varız ve hep olacağız. Kim yalan söylüyor, kim doğru” notuyla ve “Halk Biliyor” etiketiyle yapılan paylaşımda, CHP'li belediyelerin afet bölgelerindeki icraatlarına yer verildi.

CHP'nin videosunda, “Hepimiz oradaydık. Hangi partinin belediyesi yanıyor, hangi partinin belediyesi sel altında can veriyor demeden oradaydık” ifadeleri yer aldı.

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