CHP’den ‘iktidar için eğitim’ toplantısı: YÖK’ü kaldıracağız

CHP, “İktidar İçin Eğitim Toplantıları”nın üçüncüsünü düzenledi. Toplantıda konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Biz YÖK’ü de kaldıracağız, 12 Eylül’ün faşist yasalarının tümünü de kaldıracağız. Bu ülkeyi özgür demokratik bir ülke haline getireceğiz. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapanlarının boynunun borcudur” dedi.

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CHP, “İktidar İçin Eğitim Toplantıları”nın üçüncüsü Mersin İl Örgütünün öncülüğünde Mersin'de düzenledi.

Toplantıda konuşan TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ‘geliyor gelmekte olan' dedi, biz de ‘gelmekte olan geliyorsa hoş gelir, sefa gelir' dedik ve Türkiye'nin 5 temel sorunundan biri olan eğitim alanında neleri hayata geçireceğimiz konusunu kendimize vazife bildik“ ifadelerini kullandı.

SON TOPLANTI ANKARA’DA

Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlara inat, toplantıların ilkini Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, İzmir'den başlattıklarını söyleyen Kaya, “Çalışmalarımızı Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Lale Karabıyık başkanlığında, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri olarak başlattık. Bu çalışmayı 7 bölgemizde 81 ilimizin katılımıyla 21 Kasım'da Ankara'da yapacağımız son toplantıyla bitireceğiz” bilgilerini paylaştı.

Savaşın devam ettiği, Sakarya Meydan Savaşı hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif Kongresini topladığını hatırlatan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 yıldır Milli Eğitim Şurasını keyfi olarak toplamadığını eleştirdi. Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının 1-3 Aralık tarihleri arasında toplayacağı şurayı tarikat ve cemaatlerle birlikte yapacaklarını ifade etti.

“ÇOĞU KİMSE NE İŞ YAPTIĞINI BİLMEZ”

Şura hazırlıklarının bir yıl önceden başlaması ve herkesin sözünü söyleyebilmesi için en az bir hafta sürmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in daha yemin etmeden Talim Terbiye Kurulu Başkanı ve üyelerini değiştirmesini de eleştiren Kaya, “Çoğu kişi Talim Terbiye Kurulunun ne iş yaptığını bilmez” diyerek görevlerini hatırlattı.

Talim Terbiye Kurulunun, Milli Eğitim Bakanlığının omurgasını oluşturduğunu söyleyen Kaya, “Talim Terbiye Kurulu; ders kitaplarının içeriğini ve öğretim materyallerini hazırlar; eğitim politikalarını belirler, öğretim programlarını oluşturur ve şuranın sekretaryasını yapar“ dedi.

Kaya, Latin harflerine karşı olan, hilafeti savunan Mustafa Gündüz'ün Talim Terbiye Kurulu üyeliğine getirilmesini de eleştirerek, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda söz sahibi olan kişilerin bu politikalarıyla eğitim devrimlerine karşı mücadele içinde olduklarını söyledi.

“YÖK’Ü KALDIRACAĞIZ”

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği şurayı tanımadıklarını söyleyen Kaya, eğitim devrimlerini yaşatmak ve daha ileriye taşımak için çalıştıklarını, iktidar olduklarında eğitime ilişkin tüm hazırlıkları şimdiden yaptıklarını aktardı. Kaya, bu çalışmaları yaparken eğitimin tüm bileşenleriyle bir araya geldiklerini, görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate aldıklarını söyledi. Kaya, “AKP iktidara gelince ne demişti? ‘12 Eylül yasalarıyla hesaplaşacağız. YÖK'ü kaldıracağız.' Sen YÖK'ün ürünüsün, sen 12 Eylül faşist darbesinin ürünü bir siyasal partisisin. Senin ne 12 Eylül yaslarıyla hesaplaşmaya yüreğin var, ne de YÖK'ü kaldırma diye bir derdin var” dedi.

“Belediyelere atadığın kayyumlar yetmedi, Türkiye'nin gözbebeği Boğaziçi Üniversitesine de kayyum atadın…” diyen Kaya, “YÖK'ü üniversitelerin tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırdın.” değerlendirmesini yaptı. Kaya, “Biz YÖK'ü de kaldıracağız, 12 Eylül'ün faşist yasalarının tümünü de kaldıracağız. Bu ülkeyi özgür demokratik bir ülke haline getireceğiz. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinde görev yapanlarının boynunun borcudur” dedi.

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