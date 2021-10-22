CHP’den PAÜ rektörüne tepki: Siyaset yapacaksan istifa et

AKP’nin üniversite birimi ÜNİAK Denizli, Pamukkale Üniversitesi’ni kazanan gençler ile tanışma toplantısı yaptı. AKP il başkanı Yücel Güngör ile AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın katıldığı etkinlikte PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan da yer aldı. Kutluhan’ın varlığı CHP’lilerin tepkisini çekti. İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Rektör Kutluhan, siyaset yapacaksa önce görevinden istifa etsin” dedi.

Selami AYDIN

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AKP gençlik kollarının üniversite birimi ÜNİAK Denizli, Pamukkale Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler için tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Üniversite yerleşkesindeki toplantıya AKP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AKP Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer ve çok sayıda gençlik kolları üyesi katıldı.

Toplantıda bulunan PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan CHP'lilerin tepkisini çekti.

“SİYASİ TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ”

CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu rektör Kutluhan'ın toplantıya katılarak tarafsızlığını yitirdiğini belirterek, “Pamukkale Üniversitesinde AKP'nin düzenlediği programa katılarak poz veren Rektör Kutluhan, siyasi olarak tarafsızlığını yitirmiştir. Denizli'mizin gözbebeği Pamukkale Üniversitesinin saygınlığına leke düşürmüştür. Üniversiteler bir siyasi partinin arka bahçesi değil, bilim yuvası olmalıdır. Rektör Kutluhan siyasete atılacaksa bir an önce görevinden istifa etmelidir” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELERİN KALİTESİ GERİYE GİDİYOR”

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“AKP'nin, bilim yuvası olması gereken üniversitelerin kalitesi atama rektörlerle her geçen gün daha da geriye gitmektedir.

Tarafsızlığını yitiren Rektör Kutluhan, bir an önce istifa edip siyasete atılarak, üniversitelerimizin özerkleştirmek ve yeniden bilim yuvası haline getirmek için politikalar üretmelidir.

CHP iktidarında rektörler hiçbir siyasi parti programına katılmak zorunda kalmayacak, rektörler iktidara değil, öğrencilere hesap verecektir.”

“ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ 1 MİLYONU AŞTI”

Devlet üniversitelerinin saygın üniversiteler arasında yer alamadığını ifade eden Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitelerimizdeki bu çöküşün temel sorumlusu, AKP’nin otoriter tek adam rejiminin yanlış yükseköğretim politikalarıdır.

AKP, iktidara gelişinin ilk yıllarından itibaren, hesapsız, plansız ve popülist bir yaklaşımla ‘her ile bir üniversite’ sloganı ile ihtiyaç analizi ve gerekli altyapı çalışmaları olmaksızın üniversite sayısını hızla artırmıştır. Bunu akademik kadrolaşma için bir fırsata çevirmeye çalışmıştır. 19 yılda üniversite sayımız neredeyse 3’e katlanmıştır.

Altyapısız ve öngörüsüz biçimde ortaya çıkan bu artış, akademik öğretim ve araştırmada niteliksizleşmeyi beraberinde getirmiştir. Bu yanlış ve öngörüsüz politikalar yüzünden Türkiye’deki üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aşmıştır”