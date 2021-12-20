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CHP’den polis maaşlarıyla ilgili kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, emniyet personelinin maaşlarının yeniden düzenlenmesi için kanun teklifi verdi.

Yayınlanma: 21:49 - 20 Aralık 2021 Güncellenme:
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CHP’den polis maaşlarıyla ilgili kanun teklifi

Emniyet teşkilatının maaşlarının düzenlenmesi gerektiğini dile getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak iç güvenliği sağlamakla görevli polislerin ücretlerinin düzeltilmesi ve buna bağlı olarak emniyet personelinin maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmasını istedi. Milletvekili Erol teklife ilişkin şöyle konuştu:

“CİDDİ BİR İYİLEŞME YAPILMIŞ OLACAK”

*Teklifimizle Emniyet Teşkilat Kanunu’nda ve Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu emniyet hizmetleri sınıf personelimiz hak ettiği ek göstergeye kavuşacak, emeklilik durumlarında ciddi bir iyileşme yapılmış olacaktır.

*Emniyet teşkilatımız ağır ve yıpratıcı koşullarda çalışıyor. Ek göstergede durumundan dolayı eğitim durumları ve yaptığı iş aynı olan emniyet teşkilatı personeli arasında emekli olduklarında ikramiye ve maaş yönünden büyük farklar olduğu görülmektedir.

*Oysa anayasamız ‘eşit işe eşit ücret' ilkesini gerekli kılmaktadır. Sosyal ve hukuk devlet ilkesinin gereği de, evrensel hukukun gereği de budur. Yani aynı nitelikte iş yapan personel arasında ücret adaletsizliğinin giderilmesi hem anayasa bakımından hem de evrensel hukuk açısından en doğal gerekliliktir.

*Gerek çalışırken, gerekse emekli olduktan sonra polislerimize saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürmelerini temin amacıyla bu özlük hakları iyileştirmesi mutlaka yapılmalıdır. İHA

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