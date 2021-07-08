CHP’den Şırnak’ta seçim uyarısı: Sandığa gitmenize engel olacak işlerin peşinde olacaklar

CHP Parti Örgütü Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Doğu Masası'nın bir süredir yürüttüğü çalışmalar sonucu partiye katılan yeni üyelere toplu rozet takma töreni için Şırnak'ın Cizre ilçesine geldi. Salıcı, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

* Türkiye zor bir dönemeçte. Bu zor dönemeç yıllardan beri iktidarın Türkiye'yi getirdiği noktadan kaynaklı. Ülkenin bu gidişatından habersiz bir Saray rejimi var. Türkiye bir dönemeçte. Bu düzeni değiştireceğiz, halktan yana, vatandaşın isteklerine kulak tıkamayan, şeffaf bir iktidar gelecek. Böyle başkanlık sistemi de değil, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gelecek.

“BARIŞIN EGEMEN OLDUĞU BİR DÜZENE İHTİYAÇ VAR”

* Sen belediye başkanı seçiyorsun. Diyor ki, “Bu olmadı. Senin seçtiğin belediye başkanı ile değil benim atadığım belediye başkanı ile yönetilecek burası”. Kayyum atıyor. Bizim, bu siyasi iktidarın 19 yıldır yaptıklarını ve gelmiş olduğumuz Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi, krizin buhrana dönüşmüş olmasını, Türkiye'ye yaşattıkları istikrarsızlıkları değiştirmemiz lazım.

* Seçim istendiği zaman diyorlar ki “Niye seçim istiyorsunuz. İstikrarsızlık getirir seçim”. Türkiye zaten istikrarsız. Türkiye'nin bu istikrarsızlıktan çıkması için özgürlükçü, barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın egemen olduğu, altta kalanın canının çıkmadığı, zorlananın devlet tarafından eminin tutulduğu bir düzene ihtiyaç var.

“SORUNLAR ÇOK AMA ÇÖZECEK İRADE VAR”

* Geldiğimiz noktada kardeşin kardeşe kötü baktığı, kime nereye oy vereceği, ne nasıl inandığını, hangi dili konuştuğunu söyleyemediği bir Türkiye var. Sorunlar çok ama bunu değiştirecek irade de var. Türkiye geçmişte de sıkıntılı dönemler yaşadı. Ama hiç bu kadar uzun ve hiç bu kadar sıkıntının katmerlendiği bir dönem yaşamadı.

* Sorunlar çok ama umudumuz var. Umut, bu gün Cizre'de, Türkiye'nin sınır noktasında sizlerin katıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Türkiye'yi düze çıkaracak çözüm önerilerimiz var.

“VATANDAŞIN YARDIMLA AYAKTA KALMADIĞI BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ”

* Size yıllarca dediler ki, “Bu CHP'liler var ya bu CHP'liler bunlar iktidara gelirse size gelen yardımları kesecekler”. Yardımlar kesilmedi arttı. Ama bizim istediğimiz Türkiye şu: Vatandaşın yardımla ayakta kalmadığı bir Türkiye. Vatandaşın kendi geliri ile çoluğunu çocuğunu okutabildiği, İstanbul'da, Ankara'da insanlar hangi ekonomik koşullar altında yaşıyorsa, hangi sosyal ve siyasal koşullar altında yaşıyorsa Cizre'de de , Silopi'de de, Ağrı'da da aynı koşullar altında yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Eşitlik istiyoruz.

“SENİN DESTEĞİN İLE KAZANDIK”

* İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde aldığımız sonucu beğenmediler. Tıpkı doğuda bir çok belediyeye kayyum atadıkları gibi. Ne oldu, vatandaş tekrar sandığa gitti ve “Sen 14 bini beğenmiyor musun, al sana 800 bin farkla belediyeyi CHP adayı İmamoğlu'na veriyorum” dediler. Biz o seçimi kazandık ama biz o seçimi senin desteği ile kazandık. İstanbul seçmeni iseniz, kiminiz atladınız İstanbul'da oy kullandınız saatlerce yol geldiniz oy kullandınız, kiminiz oyunuz yok hayır duası ile destek oldunuz, kiminiz yakınınızı aradınız “Bu adamlar zulüm ediyor CHP adayına oy ver Türkiye düze çıksın” dediniz ve biz İstanbul'da 23 Haziran'da sizlerin desteği ile ikinci kere tekrardan seçildik.

“SİZİN DESTEĞİNİZ İLE YAPACAĞIZ”

* Önümüzde bir genel seçim var ve o genel seçimde de durum benzer olacak. Belki sizin verdiğiniz oylardan eksilme olsun diye sandık başlarında uğraşacaklar, belki sizlerin sandığa gitmenize engel olacak işlerin peşinde olacaklar. Ama ben şunu diyorum. Bugün buraya gelen gelemeyen, ama bugün CHP'ye katılacak olan değerli arkadaşlarımız o sandıkların başında duracak kendi oylarına namusu gibi sahip çıkacak. O sandığa giren oy neyse yine o oyun çıkması için elinden geleni yapacak. Biz bunu Cizre'de de Erzurum'da da yapacağız ama bunu sizin desteğiniz ile yapacağız.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”

* Bize diyorlar ki CHP Sivas'ın ötesine geçemez. Ankara'dan baktığınız zaman burası Sivas'ın ötesi oluyor. Gelmişiz sınıra. Hani Sivas'ın ötesine geçemiyorduk. Gelmişiz Suriye sınırında, Şırnak'ta katılım yapıyoruz . Yeter mi? Yetmez. Bu daha başlangıç. İşin devamını getireceğiz. Bize diyorlardı ki “CHP Kürt sorununu çözemez, CHP'nin Kürt seçmenle arası iyi değil”. Değerli arkadaşlar CHP, hiç kimseyi birbirinden ayırmayan bir siyaset güdüyor. Senin dilin, İnancın başımın üstüne. Ben senin doğuştan gelen özelliklerini değiştirmeye gelmedim. Onlarla boğuşmaya gelmedim.

* O değerler, hepimizin değeridir, tüm Türkiye'nin değeridir. Biz senin hayatını kolaylaştıracak, sana daha iyi hayat yaşatacak bir Türkiye yaratmaya geliyoruz. Devletin emir veren, buyuran tepeden bakan değil, bize hizmet eden devlete dönüşmesi için geliyoruz. Bunu da Millet İttifakı ile birlikte, hep beraber yapacağız. Gönül rızası içinde üniter devlet çerçevesi içinde Kürt sorununu demokratik yollarla çözeceğiz. Bu mesele bitecek. Bu konuda gayet iddialı CHP.

* Sayın Kılıçdaroğlu “Türkiye'de Kürt sorununu CHP'den başkası çözemez” diyor. Biz bu konuda kararlıyız. Şu andaki iktidar MHP'nin peşine takılmış bir iktidar. Bir zamanlar başka şeyler söylüyorlardı bir de bugün söylediklerine bakın. MHP ne tarafa giderse o tarafa gidiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar ama süreci yöneten MHP.

“BU MESAJI BÖLGEDE HERKESE ANLATIN”

* İstanbul seçiminde nasıl bize destek olmuşsanız önümüzdeki genel seçimlerde de çıkın bu mesajı bu bölgede herkese anlatın. Anlatın ki o ağlayan çocuğumuz ağlamasın. Bu ülke her güzelliğe layık. Ama bu güzellikleri şiddetle, terörle değil birbirimize sahip çıkarak, dayanışma içinde getiririz. Biz bu yolda kararlıyız. Türkiye'de iktidar el değiştiriyor.

* Ne zaman tescillenecek? Sandık vatandaşın önüne geldiğinde tescillenecek. O sandık buraya gelsin ve vatandaş 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karnesini versin. Türkiye'nin önü açık. Türkiye zengin bir ülke, bu zenginliği birlikte kurduk birlikte bölüşelim. Yaratacağımız özgürlüğü ve demokrasiyi bölüşelim.