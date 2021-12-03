CHP’den Soylu’ya tepki: Mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla ilişkine bak!

CHP Grup Başkanvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, TÜİK’in kapılarını açmadığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Engin Altay, “Suç örgütü ile ilişki arıyorsan mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayıcılarıyla ilişkine bak!” dedi. Özgür Özel, “Suç örgütlerinin ağına düşüp suçla mücadele edecek bakanlığı çetelerin emrine veren sensin küstah Süleyman!” ifadelerini kullanırken, Engin Özkoç ise, “Milletin temsilcilerini terör örgütleriyle yan yana getirenlerden İçişleri Bakanı olmaz. Olsa olsa Saray'ın tetikçisi olur.” açıklamasında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine randevu vermeyen TÜİK’e gitmesine tepki gösterdi.

Soylu, “Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, sosyal medya hesaplarından Soylu'ya tepki gösterdi.

“SÖZ KONUSU OLAN MİLLETİN RIZKI”

“Utanmazlıkta sınır tanımayan Süleyman Soylu” diyen Altay, “Milletin hakkını aramak için Merkez Bankası'na da gideriz, TÜİK'e de gideriz. Söz konusu olan milletin rızkıdır. Suç örgütü ile ilişki arıyorsan mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayıcılarıyla ilişkine bak!” diye yazdı.

“HADSİZ SÜLEYMAN!”

Özel ise, “Suç örgütlerinin ağına düşüp suçla mücadele edecek bakanlığı çetelerin emrine veren sensin küstah Süleyman! Makam sende yetki sende, hadi iddianı ispatla çirkef Süleyman! Yalan bitmeden doğru söz konuşmayan hadsiz Süleyman!” açıklamasıyla Soylu'ya sert ifadelerle yüklendi.

“OLSA OLSA SARAYIN TETİKÇİSİ OLUR”

“Devletin kapıları milletin temsilcilerinin yüzüne kapanmaz!” ifadelerini kullanan Özkoç da, “Milletin temsilcilerini terör örgütleriyle yan yana getirenlerden İçişleri Bakanı olmaz. Olsa olsa Saray’ın tetikçisi olur…” dedi.

İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı