CHP’den videolu aşı tepkisi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Twitter'dan yayılmadığı videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgının başından bu yana yaptığı aşı açıklamalarına tarih, tarih yer verdi. Videoda Erdoğan'ın birbiriyle çelişen aşı açıklamalarına ve aşı bulamayan vatandaşların durumuna yer verildi.

Antmen, videoyu şu mesajla paylaştı:

“AKP’nin Aşı Yalanları Bölüm 1:

Hangi Erdoğan doğru söylüyor?

22.09.2020 Tayyip Erdoğan “Yerli aşımızı önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimize sunacağız.”

25.11.2020 Tayyip Erdoğan “En geç Nisan’da hazır.”

30.04.2021 Tayyip Erdoğan “Eylül Ekim gibi yerli aşı üreteceğiz”

“MİLYONLARCA İNSANI OYALIYORLAR”

CHP'li Antmen videoyu hazırlama nedenini şu sözlerle açıkladı:

* Milyonlarca insanı oyalıyorlar. Kendi beceriksizliklerini başkaca suçlama ve bahanelerle örtmeye çalışıyorlar. Bir de aracılar var tabi iktidara yakın. Onların daha fazla kar etmesi de bekleniyor. Vatandaşın hayatının zerrece önemi yok saray iktidarı için.

* Bir yıldan fazladır ‘Gelecek, Covid-19 aşısının sözünü aldık, haftaya elimizde, sipariş tamam, öbür aya kaldı, Çinliler kandırdı, Almanlar sözünü tutmadı ‘yolda aksama meydana geldi, yarın söz' diye çıkıp konuşuyorlar. Bu şekilde değil devlet, işporta tezgahı dahi yönetilmez. Biz de bu videoyu bunu ortaya sermek için hazırladık.