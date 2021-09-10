CHP’den yat iddiası: 130 milyon euro ödendi

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu “Demokrasi Arenası” programına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır dikkat çeken bir iddiada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 130 milyon Euro değerinde bir yat satın aldığını öne süren Başarır, “Seni denetleyebilecek bir yapı yok Türkiye Cumhuriyeti’nde. Bütçeyi istediğin gibi harcıyorsun" dedi.

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TELE1 ekranlarında Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu “Demokrasi Arenası” programına, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuk oldu.

“Türkiye gerçekten büyüdü mü?”, “Vatandaş, hükümetin açıkladığı rakamlara neden güvenmiyor?” ve “128 milyar dolar unutuldu mu?” sorularına yanıt aranan programda CHP’li Ali Mahir Başarır dikkat çeken bir iddiada bulundu.

130 MİLYON EURO DEĞERİNDE YAT İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 130 milyon Euro değerinde bir yat satın aldığını ileri süren Başarır, “Seni denetleyebilecek bir yapı yok Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yargıya sen müdahale ediyorsun, meclisi işlevsiz hale getirmişsin. Bütçeyi istediğin gibi harcıyorsun” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMSAL BARIŞ YIKIMI VAR”

Programda konuşan CHP'li Milletvekili Selin Sayek Böke, “Türkiye'de çok derin bir toplumsal barış yıkımı var. İktidar, bizi kimliklerimiz üzerinden ayrıştırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası nedir? Halkçılıktır, var olan inançların özgürce yaşanabilmesinin mücadelesidir” dedi.

Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık kayıp rezervine ilişkin konuşan Böke “O para bizim. 128 milyar doları halk için kullanacak bir iktidar olsa, para orada duruyordu. Güven yok oldu. Güveni ne yok etti? İktidarın güvence verecek olan hukuk devletini ortadan kaldırması ile. Bu bir siyasi anlayıştır. O siyasi anlayışın değiştiği gün, güven yeniden tahsis olacak. İşte o zaman bu ekonomik krizin hızla ortadan kalkacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

“UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ”

CHP'nin kuruluşunun önemine değinen CHP'li Ali Mahir Başarır ise, şunları söyledi;

*CHP Türkiye'nin ana kucağı kadar güvenli partisidir. Türkiye'nin umudu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmiyoruz.

*CHP bu ülkede saraylardan aldığı iradeyi halka teslim etmiş bir parti. Geldiğimiz yerde her şey yer değiştirdi. Her şey bir takım saray seçkinlerine teslim edildi.

*Bizim genel başkanlarımızın banka sahibi olduğunu, paraları sıfırladığını gördünüz mü? Yerli ve milli araçlarla gezerler. Yazlık saray yapan bir CHP lideri gördünüz mü?

*İmam hatipleri açan parti biziz. Diyanet çıkıp yolsuzluk, hırsızlık kötü bir şey desin. Malvarlığınızın hesabını vermezseniz cehennemde yanarsınız desin. Mal varlıklarınızın hesabını vermezseniz cehennemde hesabını verirsiniz diyor mu Diyanet?

“İNSANLAR GECE YATAĞA AÇ GİRMEYECEK”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

*Dış güçlerin iktidar olmasını istemediği parti CHP'dir. Biz bu ülkeyi var etmek isteyenlerin partisiyiz. Bunlar duble yol açıp parasını sizden alıyorlar, ‘Biz yaptık' diyorlar.

*Serbest piyasa ekonomisinin serbest soygun ekonomisi olarak uygulanmasının önüne geçeceğiz. Bu ülkede insanlar gece yatağa aç girmeyecek.

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