CHP’den ‘yaz saati’ önergesi

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez’e verdiği önergede, bilim insanlarının ve meslek odalarının yaptığı çeşitli araştırmalarda, kalıcı yaz saati uygulamasının önemli bir enerji tasarrufu sağlamadığının ortaya konulduğunu belirtti. Böke, "Araştırmacıların çağrılarını ve toplumun beklentisini dikkate alarak kış saati uygulamasına geri dönülmesi bakanlığınızın gündeminde midir?" diye sordu.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'e soru önergesi verdi.

“VARLIĞI DOĞRULANAMAYAN RAPOR”

2016 yılında 8589 sayılı Bakan Kurulu karalı ile, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufunu artırmak iddiasıyla yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildiğini hatırlatan Böke, “Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2016 yılında hazırlandığı söylenen fakat varlığı doğrulanamayan bir rapordan yararlandığı söylenilmiştir” dedi.

“ÖNEMLİ BİR ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMADIĞI ORTAYA KONULMUŞTUR”

Böke, uygulamaya ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

*Ülkemiz son beş yılını kalıcı yaz saati uygulamasında geçirmiş, bu uygulamanın etkileri kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştır.

*Kış günlerinde, özellikle milyonlarca çalışanın ve öğrencinin, sabahın erken saatlerinde tümüyle karanlık bir ortamda işe ve okula gitmesi geniş halk kesimlerinde ciddi rahatsızlıklar yaratmış, toplum psikolojisi bu uygulamadan olumsuz etkilenmiştir.

*Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne ölçüde enerji tasarrufu sağlandığı konusu ise resmi makamlarca tatmin edici bir şekilde açıklığa kavuşturulamamıştır.

*Bununla beraber, bilim insanlarının ve meslek odalarının yaptığı çeşitli araştırmalarda, kalıcı yaz saati uygulamasının önemli bir enerji tasarrufu sağlamadığı ortaya konulmuştur.

*TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından kalıcı yaz saati uygulamasının ilk yılında yapılan çalışmada, bir önceki yılın aynı aylarına göre elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf sağlanamadığı ortaya konulmuştur.

*EMO, takip eden yıllarda da aynı yaklaşımını yinelemiş ve kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği yaratmadığını belirtmiştir.

*Bu konuda yapılan son araştırmalardan biri de Energy Reports dergisinde yayınlanan “Daylight Saving Time policy and energy consumption” başlıklı makaledir.

*Makalede 2012-2020 yılları arasındaki 8 yıllık enerji tüketimi ve temel atmosterik veriler incelenmiştir. Bilimsel veriler ışığında, Türkiye’de beş yıldır uygulanmakta olan kalıcı yaz saati ile enerji tasarrufu sağlanmadığı gibi, günlük yük eğrisinde sürekli bir ötelemeye de sebep olmadığı açıkça ortaya konulmuştur.”

“KIŞ SAATİNE GERİ DÖNÜLECEK Mİ?”

Selin Sayek Böke, bu doğrultuda Bakan Dönmez'e şu soruları sordu:

1) Bakanlığınızın, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağlayıp sağlamadığı konusunda bilimsel verilere dayalı bir analizi bulunmakta mıdır? Böyle bir analiz var ise, analizin sonucunda kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağlanıp sağlanmadığına dair elde edilen sonuçlar nelerdir?

2) Bakanlığınız, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu konusunda bir katkı sağlamadığını bilimsel verilerle ortaya koyan çalışmaları incelemiş midir? Bilimsel veriler ışığında ortaya konan sonuçlar göz önüne alındığında, uygulamada ısrar edilmesinin gerekçesi nedir?

3) Gelişim çağındaki milyonlarca çocuğun ve her gün erken saatlerde işe giden milyonlarca emekçinin psikolojik durumunu olumsuz etkileyen ve toplumun çoğunluğunda rahatsızlık yaratan yaz saati uygulamasının toplum psikolojisi ve halk sağlığı üzerindeki etkilerine dair Bakanlığına tarafından yapılan çalışmalar var mıdır? Var ise çalışmaların bulgular nelerdir?

4) Kış ayları yaklaşırken, enerji alanında uzman bilim insanlarının, araştırmacıların çağrılarını ve toplumun beklentisini dikkate alarak kış saati uygulamasına geri dönülmesi Bakanlığınızın gündeminde midir?