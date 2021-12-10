Açıkel: Yoksulluk yüzünden kızlar okuyamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Artan yoksulluk ve ataerkillik yüzünden, özellikle kız çocuklarının eğitimden kopuşu gerilemenin başlangıcı olarak değerlendirilmelidir" dedi.

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CHP'li Açıkel yaptığı yazılı açıklamada AKP iktidarında, Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını belirterek “Toplum kastlaşıyor, bunun bir sonucu olarak çocuklarımızın gittiği okullar dahi ayrılmış durumda” dedi.

OECD ortalamasında ilkokuldan yükseköğretime kadar olan kademelerde öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamasının 11.680 dolar olduğunu aktaran Açıkel, Türkiye'de bu harcamanın 5.723 dolar olduğunu söyledi.

Yaşanan kur şoku ile bu rakamların daha da kötüleşeceğini belirten Açıkel, “MEB bütçesinin Merkezi Yönetim bütçesi içerisindeki payının azalması, yoksul vatandaşların eğitim harcamalarının artmasına neden olmakta ve bu durum da haneler üzerinde ciddi bir maliyet olarak eşitsizlikleri derinleştirmektedir.” ifadesinde bulundu.

“TÜRKİYE SARAY REJİMİ ALTINDA”

Pandemi sürecinde milyonlarca yoksul öğrencinin televizyonu, tableti ve interneti olmadığı için EBA'ya erişemediğini, buna bağlı olarak da eğitimden kopuşların yaşandığını belirten Açıkel, şöyle devam etti:

“Okulların açılmasından sonra ise eşitsizliklerin devam ettiğini görüyoruz. Türkiye, Saray Rejimi altında sadece ekonomik ve sınıfsal olarak değil eğitimsel olarak da kastlaşma sürecine girmiştir. Artan yoksulluk ve ataerkillik yüzünden, özellikle kız çocuklarının eğitimden kopuşu gerilemenin başlangıcı olarak değerlendirilmelidir.”

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