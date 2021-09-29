CHP’li Adıgüzel: MEB, emniyetten devraldığı binayı Ensar’a verdi

Üniversitelerde eğitim gören gençlerin yurt sorunu yaşadığına dikkat çeken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, emniyetin eski karakol binasını MEB’e (Milli Eğitim Bakanlığı) devrettiğini, bakanlığında aynı binayı Ensar Vakfı'na verdiğini ileri sürdü. Adıgüzel, binanın tadilatının da AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Ülke genelinde binlerce üniversite öğrencisinin barınma sorunu yaşadıklarını hatırlatan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MEB'in Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan kamu binasını Ensar Vakfı’na verdiğini açıkladı. Binanın daha önce Çarşı Polis Karakolu olarak kullanıldığını belirten Adıgüzel şu açıklamayı yaptı:

* Burası Emniyet tarafından Milli Eğitim'e devredilmiş, Milli Eğitim de bunu bir vakfa devretmiş. Milletin parasını daha önceden çocuk tecavüzüyle nam salmış, çocuk tecavüzü olaylarına karışmış şaibeli vakıflara, kıymetli alanları vereceğinize yurt yapın.

* Bugünlerde yurt sorunumuz var. Bir yatağa 11 öğrenci düşüyor. Evlatlarımız büyükşehirlerde yurt arıyor. Sığınacak bir yer arıyorlar, başlarına bir dam, üstlerine yorgan arıyorlar.

* Siz bunları çözmediğiniz gibi gelip bir de kamu arazilerini vakıflara terk ediyorsunuz, peşkeş çekiyorsunuz.

* Bu öğrencileri de barınma imkanlarından, güvenli alanlardan, devlet imkanlarından faydalandırmayıp, tarikatlara mecbur bırakıyorsunuz.

Adıgüzel, vakfa verilen eski karakol binasının tadilatının da AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ifade etti.